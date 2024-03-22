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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2464246524662467
Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:41

  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Це вирішується просто - здача без меблів тільки кухня, ще 10 років тому орендарі просили постільну білизну і вилки ложки кастрюлі - зараз це вже відійшло)
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:17

  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.

Поэтому в странах Европы практикуется сдача без мебели. Например в контракте по аренде квартиры у моих знакомых в Германии прописано покраска стен после выселения. После массового переселения наших граждан в Европу с последующими рассказами я начал понимать, что наши арендодатели просто ангелы.

Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:27

hume

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.


Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:44

  hume написав:Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.

Деякі квартиранти (орієнтовно 20-30% від популяції) ставлять собі за мету максимально вбити квартиру, за час свого проживання.
Таких орендарів треба терміново відселяти.
Зразу ж, як тільки з/явилась впевненість, що люди вбивають квартиру. Для цього досить буквально 2-3 місяці.

До речі, зазвичай це молоді люди.
Рівень матеріальних статків - ролі не грає.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52

  Hotab написав:hume

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.


Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?

После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".

К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:54

  hume написав:После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".

К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.

А ступінь цього природного зносу хто і як буде визначати?
Ок, із дірками від ножа все зрозуміло, а продавлений диван за рік - це природно чи ні? А за 5 років?

Тому як вже сказали в Європі стандартно здавати голі стіни, а ще іноді вимагати свіжого фарбування перед виїздом.
Або в США є грошова застава, яка в більшості реальних випадків не повертається - перед виселенням квартиру вивчать під мікроскопом і обов'язково знайдуть за що її не віддати.
А в нас поки що рай у цьому плані.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:01

zerocool , тобто ваша пропозиція (точка зору) з цього питання яка?
Писати в договорі «повернути повністю як було» (без фрази про амортизацію ) і задаток не повертати ніколи, бо хоч якась амортизація буде завжди, якщо живуть ну хоча б рік? Так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:32

  Hotab написав:zerocool , тобто ваша пропозиція (точка зору) з цього питання яка?
Писати в договорі «повернути повністю як було» (без фрази про амортизацію ) і задаток не повертати ніколи, бо хоч якась амортизація буде завжди, якщо живуть ну хоча б рік? Так?

Ну, ми не в США і ситуація зовсім інша, тому поки що треба йти людям назустріч і домовлятися, така моя позиція.
А дрібниці завжди можна вирішувати, диван трохи продавили ну замість набір посуду залишайте і штору нову, тому що на компенсацію із застави все реагують болісно. Але ж прибирання на мешканцях обов'язково, хочеш залишити срач - плати.

Якщо ремонту 10+ років, то плюс-мінус рік взагалі нічого не вирішує, виняток хіба що люди неадекватні. Як вже сказали, у нас найкраще проходить простий варіант - здавати в такому стані, де орендарі самі покращують усі мінуси. І нервів всім менше і вигідніше в результаті.
zerocool
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