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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 09:41
Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Це вирішується просто - здача без меблів тільки кухня, ще 10 років тому орендарі просили постільну білизну і вилки ложки кастрюлі - зараз це вже відійшло)
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:17
Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
Поэтому в странах Европы практикуется сдача без мебели. Например в контракте по аренде квартиры у моих знакомых в Германии прописано покраска стен после выселения. После массового переселения наших граждан в Европу с последующими рассказами я начал понимать, что наши арендодатели просто ангелы.
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:27
hume
Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.
Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:44
hume написав:
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.
Деякі квартиранти (орієнтовно 20-30% від популяції) ставлять собі за мету максимально вбити квартиру, за час свого проживання.
Таких орендарів треба терміново відселяти.
Зразу ж, як тільки з/явилась впевненість, що люди вбивають квартиру. Для цього досить буквально 2-3 місяці.
До речі, зазвичай це молоді люди.
Рівень матеріальних статків - ролі не грає.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 10:52
Hotab написав:hume
Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.
Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?
После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".
К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 16:54
hume написав:
После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".
К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.
А ступінь цього природного зносу хто і як буде визначати?
Ок, із дірками від ножа все зрозуміло, а продавлений диван за рік - це природно чи ні? А за 5 років?
Тому як вже сказали в Європі стандартно здавати голі стіни, а ще іноді вимагати свіжого фарбування перед виїздом.
Або в США є грошова застава, яка в більшості реальних випадків не повертається - перед виселенням квартиру вивчать під мікроскопом і обов'язково знайдуть за що її не віддати.
А в нас поки що рай у цьому плані.
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zerocool
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 17:01
zerocool , тобто ваша пропозиція (точка зору) з цього питання яка?
Писати в договорі «повернути повністю як було» (без фрази про амортизацію ) і задаток не повертати ніколи, бо хоч якась амортизація буде завжди, якщо живуть ну хоча б рік? Так?
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Hotab
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 18:32
Hotab написав:zerocool
, тобто ваша пропозиція (точка зору) з цього питання яка?
Писати в договорі «повернути повністю як було» (без фрази про амортизацію ) і задаток не повертати ніколи, бо хоч якась амортизація буде завжди, якщо живуть ну хоча б рік? Так?
Ну, ми не в США і ситуація зовсім інша, тому поки що треба йти людям назустріч і домовлятися, така моя позиція.
А дрібниці завжди можна вирішувати, диван трохи продавили ну замість набір посуду залишайте і штору нову, тому що на компенсацію із застави все реагують болісно. Але ж прибирання на мешканцях обов'язково, хочеш залишити срач - плати.
Якщо ремонту 10+ років, то плюс-мінус рік взагалі нічого не вирішує, виняток хіба що люди неадекватні. Як вже сказали, у нас найкраще проходить простий варіант - здавати в такому стані, де орендарі самі покращують усі мінуси. І нервів всім менше і вигідніше в результаті.
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zerocool
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:11
Hotab написав:zerocool
, тобто ваша пропозиція (точка зору) з цього питання яка?
Писати в договорі «повернути повністю як було» (без фрази про амортизацію ) і задаток не повертати ніколи, бо хоч якась амортизація буде завжди, якщо живуть ну хоча б рік? Так?
У поляків в договорі прописано, що завдаток протягом місяця повертають. Типу якщо виникнуть приховані збитки. За тиждень до передачі квартири приходить власник, або вповноважена особа, робить дефектовку. Потім оцінюють по кожній позиції. Хочеш сам роби, якщо можеш дешевше, хочеш плати. В процесі дефектовки обговорюєте, що є природнім зносом, що шкодою.
Ну і ще момент. В перший тиджень проживання постійно досліджую помешкання, фоткаю, що знайшов і шлю орендодавцю. Зараз юзаю хату де диван помер за два роки від стану нового. Просіли сидіння і подушки втратили форму. Причому ніяких надзвичайних навантажень не було. Двоє людей середньої статури. Просто якість така. Про диван я до того, що більш-менш досвідчений орендар може прикинути, що може суттєво зноситись і зголосити це ще при прийманні обʼєкту в оренду.
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gonchik74
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 20:22
gonchik74 , як у них прописано і по факту вирішується природні поломки техніки? Я не про гарячу каструлю в холодильник і він помер, а наприклад згорів тен бойлера , чи він потік. (Доречі, хто міняє аноди і оті всі чистки бака?)
Чи потік змішувач.
Чи з конда витік фреон.
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Hotab
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