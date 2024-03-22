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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:12
Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Я ж і кажу - Нефиг сдавати гарні квартири.
Брати компенсацію за подряпини це звичайна світова практика.
Тому і розвинута оренда без меблів, техніки ... навіть без підлогового покриття.
Орендар сам купляє, монтує та сам царапає на власний розсуд.
При виїзді орендар перефарбовує стіни.
Новий ремонт, меблі, техніка то не для українських орендних квартир.
Квартира повинна бути добряче втомлена та залог 3-5 місячних арендных плат.
В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.
Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:28
hume написав:
После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".
К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.
Не можна здавати в оренду квартиру зроблену для себе і в яку власник збирається повернутися жити.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:31
Hotab написав:gonchik74
, як у них прописано і по факту вирішується природні поломки техніки? Я не про гарячу каструлю в холодильник і він помер, а наприклад згорів тен бойлера , чи він потік. (Доречі, хто міняє аноди і оті всі чистки бака?)
Чи потік змішувач.
Чи з конда витік фреон.
Такого поки що не було. Ну і бойлери тут не використовують. За два роки не було відключення світла і гарячої/холодної. Якось згорів світильник лед. Я розібрав - воно китайське, не ремотується, не купиш лампи. Подзвонив, мовляв так і так - мовчки поміняли. Щодо кондиціонерів - власниця узгодила час, коли прийдуть сервісмени на щорічний сервіс. Прийшли, зробили ( у мене таке робив квартирант сам, ну типу чистив фільтри, дезинфікував).
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