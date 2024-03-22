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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:12
Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Я ж і кажу - Нефиг сдавати гарні квартири.
Брати компенсацію за подряпини це звичайна світова практика.
Тому і розвинута оренда без меблів, техніки ... навіть без підлогового покриття.
Орендар сам купляє, монтує та сам царапає на власний розсуд.
При виїзді орендар перефарбовує стіни.
Новий ремонт, меблі, техніка то не для українських орендних квартир.
Квартира повинна бути добряче втомлена та залог 3-5 місячних арендных плат.
В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.
Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:28
hume написав:
После "вернуть как брал" должно идти, "за исключением естественного износа".
К сожалению видел много людей, которые по разным причинам вынуждены были сдать квиточку, и они, на психологическом/подсознательном уровне не могут смириться, что арендной квартиры будет естественный износ в процессе эксплуатации.
Не можна здавати в оренду квартиру зроблену для себе і в яку власник збирається повернутися жити.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 21:31
Hotab написав:gonchik74
, як у них прописано і по факту вирішується природні поломки техніки? Я не про гарячу каструлю в холодильник і він помер, а наприклад згорів тен бойлера , чи він потік. (Доречі, хто міняє аноди і оті всі чистки бака?)
Чи потік змішувач.
Чи з конда витік фреон.
Такого поки що не було. Ну і бойлери тут не використовують. За два роки не було відключення світла і гарячої/холодної. Якось згорів світильник лед. Я розібрав - воно китайське, не ремотується, не купиш лампи. Подзвонив, мовляв так і так - мовчки поміняли. Щодо кондиціонерів - власниця узгодила час, коли прийдуть сервісмени на щорічний сервіс. Прийшли, зробили ( у мене таке робив квартирант сам, ну типу чистив фільтри, дезинфікував).
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:17
gonchik74 написав:
... Щодо кондиціонерів - власниця узгодила час, коли прийдуть сервісмени на щорічний сервіс. Прийшли, зробили ( у мене таке робив квартирант сам, ну типу чистив фільтри, дезинфікував).
А за роботу сервісменів заплатив хто?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:31
UA написав: gonchik74 написав:
... Щодо кондиціонерів - власниця узгодила час, коли прийдуть сервісмени на щорічний сервіс. Прийшли, зробили ( у мене таке робив квартирант сам, ну типу чистив фільтри, дезинфікував).
А за роботу сервісменів заплатив хто?
А хто зацікавлений щоб техніка працювала якомога довше без поломок? Невже не власник?
Чи власнику все одно коли зламається конд? Він його заміну повісить на арендатора, навіть якщо він вчора заїхав, а конду 10 років?
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 22:53
UA написав: gonchik74 написав:
... Щодо кондиціонерів - власниця узгодила час, коли прийдуть сервісмени на щорічний сервіс. Прийшли, зробили ( у мене таке робив квартирант сам, ну типу чистив фільтри, дезинфікував).
А за роботу сервісменів заплатив хто?
Звісно власник. У випадку мого квартиранта - я платив за хімію. Свого роду симбіоз)
У дитини в квартирі (Нідерланди) власник робив ремонт ( замінив склопакети, щось там доутеплив, купив новий пилік, замінив холодильник). Все виключно з метою платити меншу квартплату і підняти ціну ( без цих маніпуляцій офіційно не міг). Чекаємо ціни на 24/25 рік)
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:05
Hotab написав:
А хто зацікавлений щоб техніка працювала якомога довше без поломок? Невже не власник?
Чи власнику все одно коли зламається конд? Він його заміну повісить на арендатора, навіть якщо він вчора заїхав, а конду 10 років?
Кондер паше при відкритому вікні - звичайна практика в орендній квартирі.
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:40
UA написав: Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.
Я ж і кажу - Нефиг сдавати гарні квартири.
Брати компенсацію за подряпини це звичайна світова практика.
Тому і розвинута оренда без меблів, техніки ... навіть без підлогового покриття.
Орендар сам купляє, монтує та сам царапає на власний розсуд.
При виїзді орендар перефарбовує стіни.
Новий ремонт, меблі, техніка то не для українських орендних квартир.
Квартира повинна бути добряче втомлена та залог 3-5 місячних арендных плат.
В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди
робить дива.
Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.
Такі вимоги можна впровадити лише за умов високого попиту та дефіцитного стану орендного ринку. Наближено схожа ситуація існувала у Києві з серпня 2007 року до жовтня 2008 р. Відтоді - надлишкова пропозиція житла, ринок орендаря, незмінна депресивна тенднція щодо інтересів лорда. Пропозиція/вимога надати у заставу три орендні ставки в економ сегменті - ознака божевілля орендодавця. Клієнти шанують привітних, чемних і певною мірою поступливих власників житла. Як наслідок, мешкають у квартирі роками та відповідально ставляться до збереження її попереднього стану. За нинішніх обставин перебирати клієнтами не доводиться, а бидло слід розпізнавати на етапі знайомства і підписання договору, чемно прощаючись під приводом ще низки запланованих переглядів іншими претендентами. З порядними клієнтами завжди можна домовитися про відшкодування у разі виявлення пошкоджень, а раптом ні, то прийміть це як дар божий щодо збагачення вашого професійного досвіду. У подальшому будете ретельніше ставитися до підбору клієнтів. Головне - не брати негатив до серця. Така моя філософія орендного бізнесу протягом 24 років. Випадки були різні.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 00:46
ihorkyiv написав:
Такі вимоги можна впровадити лише за умов високого попиту та дефіцитного стану орендного ринку. Наближено схожа ситуація існувала у Києві з серпня 2007 року до жовтня 2008 р. Відтоді - надлишкова пропозиція житла, ринок орендаря, незмінна депресивна тенднція щодо інтересів лорда. Пропозиція/вимога надати у заставу три орендні ставки в економ сегменті - ознака божевілля орендодавця. Клієнти шанують привітних, чемних і певною мірою поступливих власників житла. Як наслідок, мешкають у квартирі роками та відповідально ставляться до збереження її попереднього стану. За нинішніх обставин перебирати клієнтами не доводиться, а бидло слід розпізнавати на етапі знайомства і підписання договору, чемно прощаючись під приводом ще низки запланованих переглядів іншими претендентами. З порядними клієнтами завжди можна домовитися про відшкодування у разі виявлення пошкоджень, а раптом ні, то прийміть це як дар божий щодо збагачення вашого професійного досвіду. У подальшому будете ретельніше ставитися до підбору клієнтів. Головне - не брати негатив до серця. Така моя філософія орендного бізнесу протягом 24 років. Випадки були різні.
Орендар ризикує 250 долларами застави
Орендодавець ризикує 50 000 долларами вартості квартири економ класу сподіваючись лише на порядність орендаря.
Така зараз математика орендного бизнесу в Україні
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Додано: Суб 23 бер, 2024 00:59
UA
Ви перебільшуєте вартість ризику, оскільки 50000 дол. можна втратити лише у разі незаконного відчуження житла. А реальний ризик полягає у пошкодженні внутрішнього оздоблення об"єкту, меблів, техніки, завдання збитків сусідам з різних причин. Багато у Києві таких катастрофічних випадків?? Загалом, дійсно, такі бізнесові реалії. Але вовка боятися - шампанського не пити. ))
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