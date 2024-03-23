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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 04:20

  ihorkyiv написав:Ви перебільшуєте вартість ризику
ua забыл сказать, что в случае пожара/потопа по вине арендаторов компенсация убытков соседям тоже ляжет на лорда. Так что в 50 можно и не вложиться, учитывая стоимость ремонтов. Стены конечно уносить не будут. Мой приятель был понятым при оформлении квартиры из которой арендаторы вынесли всё, включая розетки. Только обойки и плитку оставили. Очень удобно за 500$ укомплектовали какую то квартиру. И об этом случае не сообщило ни одно СМИ. Статистика много ли таких случаев - недоступна.
vitaliiangel
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  #<1 ... 2466246724682469
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