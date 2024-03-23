ihorkyiv написав:
Ви перебільшуєте вартість ризику
ua забыл сказать, что в случае пожара/потопа по вине арендаторов компенсация убытков соседям тоже ляжет на лорда. Так что в 50 можно и не вложиться, учитывая стоимость ремонтов. Стены конечно уносить не будут. Мой приятель был понятым при оформлении квартиры из которой арендаторы вынесли всё, включая розетки. Только обойки и плитку оставили. Очень удобно за 500$ укомплектовали какую то квартиру. И об этом случае не сообщило ни одно СМИ. Статистика много ли таких случаев - недоступна.