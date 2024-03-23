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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 04:20
ihorkyiv написав:
Ви перебільшуєте вартість ризику
ua забыл сказать, что в случае пожара/потопа по вине арендаторов компенсация убытков соседям тоже ляжет на лорда. Так что в 50 можно и не вложиться, учитывая стоимость ремонтов. Стены конечно уносить не будут. Мой приятель был понятым при оформлении квартиры из которой арендаторы вынесли всё, включая розетки. Только обойки и плитку оставили. Очень удобно за 500$ укомплектовали какую то квартиру. И об этом случае не сообщило ни одно СМИ. Статистика много ли таких случаев - недоступна.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 06:24
UA
Кондер паше при відкритому вікні - звичайна практика в орендній квартирі.
Це такий самий штатний режим роботи. Крім перевитрат е/е (її оплачують орендатори) і звісно витрат ресурсу годин , нічого йому не буде. Вас же не хвилює, якщо ТВ не вимикають годинами?
Навіть бюджетні кондиціонери роками відпрацьовують на МАФах. В Африці бюджетні HAIER працюють 24/7 роками без ремонту. При правильному не криворукому монтажі і періодичних чистках в умовах України це було б років 10 , не менше.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 08:45
vitaliiangel написав: ihorkyiv написав:
Ви перебільшуєте вартість ризику
ua забыл сказать, что в случае пожара/потопа по вине арендаторов компенсация убытков соседям тоже ляжет на лорда. Так что в 50 можно и не вложиться, учитывая стоимость ремонтов. Стены конечно уносить не будут. Мой приятель был понятым при оформлении квартиры из которой арендаторы вынесли всё, включая розетки. Только обойки и плитку оставили. Очень удобно за 500$ укомплектовали какую то квартиру. И об этом случае не сообщило ни одно СМИ. Статистика много ли таких случаев - недоступна.
У разі пожежі/потопу ні три, ні десять заставних ставок не покриють збитків. То може, за вашою логікою, при поселенні клієнтів одразу вимагати у заставу ринкову вартість квартири ???
На випадок такої біди якраз і прописуються умови у договорі оренди, де відшкодування усіх збитків покладається на орендаря, окрім випадків форс-мажору. Щодо досвіду вашого приятеля-понятого, то я завжди кажу: краще під оренду мати 3-5 квартир рівня лютого економу, ніж одну бізнес класу з космічним ремонтом. Дохід співмірний, особливо нині. Або якщо вже дуже переживаєте за розетки за 30 грн, то краще вам цим бізнесом не займатися, здоровіше будете.)
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:14
ihorkyiv , у мене був потоп в перший місяць після заселення , я перший там жив після ремонту , новобуд.
Я був у відʼїзді, мені телефонує хазяїн, чи не забув я закрити кран на умивальнику.
Зʼясувалось, що шаровий кран під умивальником дешман-китай, лопнув.
Хто винуватий?
Безконтрольність за робітниками дружини хазяїна, поки той в Африці заробляв гроші, а дружина займалась ремонтом під оренду.
Я потім , раз така справа, ще кілька моментів порекомендував замінити, що і було зроблено.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 09:25
ihorkyiv написав:
У разі пожежі/потопу ні три, ні десять заставних ставок не покриють збитків. То може, за вашою логікою, при поселенні клієнтів одразу вимагати у заставу ринкову вартість квартири ???
по моей логике надо адекватно оценивать риски. Вы тут писали что 50к как потолок это преувеличение. Я вам указал на ситуации когда их может нехватить. Кстати по этой же причине лучше сдавать квартиры на 1м этаже, чтобы снизу топить было некого.
ihorkyiv написав:
Щодо досвіду вашого приятеля-понятого, то я завжди кажу: краще під оренду мати 3-5 квартир рівня лютого економу, ніж одну бізнес класу з космічним ремонтом. Дохід співмірний, особливо нині. Або якщо вже дуже переживаєте за розетки за 30 грн, то краще вам цим бізнесом не займатися, здоровіше будете.)
не могу ни согласиться, ни поспорить. Просто приму к сведению.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:06
ihorkyiv написав:
Або якщо вже дуже переживаєте за розетки за 30 грн, то краще вам цим бізнесом не займатися, здоровіше будете.)
Якщо ставити розетки по 30 грн, то дійсно краще орендним бізнесом не займатися.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:13
Hotab написав:
Зʼясувалось, що шаровий кран під умивальником дешман-китай, лопнув.
Хто винуватий?
Безконтрольність за робітниками дружини хазяїна, поки той в Африці заробляв гроші, а дружина займалась ремонтом під оренду.
Я потім , раз така справа, ще кілька моментів порекомендував замінити, що і було зроблено.
Ви праві. Лендлордами мають право бути лише технічно грамотні, досвідчені громадяни.
В квартирі з орендною платою 250 доларів кулькові крани повинні бути рівня від Bugatti. Оригінальні, а не підробки.
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Додано: Суб 23 бер, 2024 10:19
Hotab написав:ihorkyiv
, у мене був потоп в перший місяць після заселення , я перший там жив після ремонту , новобуд.
Я був у відʼїзді, мені телефонує хазяїн, чи не забув я закрити кран на умивальнику.
Зʼясувалось, що шаровий кран під умивальником дешман-китай, лопнув. Хто винуватий?
Безконтрольність за робітниками дружини хазяїна, поки той в Африці заробляв гроші, а дружина займалась ремонтом під оренду.
Я потім , раз така справа, ще кілька моментів порекомендував замінити, що і було зроблено.
Відповідь очевидна: НЕ ВИ. І після того потопу власники не втратили 50000 дол., не відмовилися від бізнесу, якось вирішили питання із сусідами та виправили ще низку дрібних недоліків, зазначених вами. Усе це робочі моменти. Життя продовжилося. Заставну суму вам втричі не підвищили.) Сподіваюся, у них все гаразд з орендою, наскільки це можливо під час війни. Не такий страшний, небезпечний і збитковий орендний бізнес, як його деякі дописувачі малюють, посилаючись на поодинокі негаразди, які виникають на умовний 1 млн. населення та навіть не враховуються статистикою.)
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