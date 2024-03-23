RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00

UA
Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 820
З нами з: 01.05.17
Подякував: 153 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:57

Ну раз тут тема зайшла про ремонт, то...

...то пропоную обговорити оцей ремонт в сусідньому будинку ЖК, де є моя квіточка - смарт-квартирочка)) в якій вже теж можна робити ремонт(але є нюанси) :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6104
З нами з: 18.03.21
Подякував: 219 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 2467246824692470
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 995, 996, 997
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9969 6230086
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2024 15:06
Bolt
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11699, 11700, 11701
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
117008 29287613
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2024 11:09
stm
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 874, 875, 876
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
8755 6897331
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 бер, 2024 07:36
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1851)
23.03.2024 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.