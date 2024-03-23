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Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00
UA
Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:57
Ну раз тут тема зайшла про ремонт, то...
...то пропоную обговорити оцей ремонт в сусідньому будинку ЖК, де є моя квіточка - смарт-квартирочка)) в якій вже теж можна робити ремонт(але є нюанси)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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