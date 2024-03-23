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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00

UA
Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:57

Ну раз тут тема зайшла про ремонт, то...

...то пропоную обговорити оцей ремонт в сусідньому будинку ЖК, де є моя квіточка - смарт-квартирочка)) в якій вже теж можна робити ремонт(але є нюанси) :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:08

  UA написав:В комплекті з китайскими автоматичними вимикачами, синею ізолентою та 50 річною електропроводкою, справді ідеальне рішення.


Ну так китай, він мабуть теж різний буває. Мені ДТЕК на виділену лінію хотіли поставити вхідний (під пломбою) китайський побутовий автомат на 63А, мовляв ми всім такі ставимо і нічого. Називається Чінт наче. І СІП 35 туди тулили без нічого. :shock: Але мені така ідея не прийшлася до душі, тому довелося терміново зганяти за нормальним промисловим європейстким автоматом+мідно-алюмінієві наконечники під гвинт і обжимку гідравлічну у кума брати.
А ви дивуєтеся усілякому барахлу у звичайних власників. :lol:
До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:22

  drevlyanin написав:До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій.
а тут пишут что потопы большая редкость. Родителей за 40 лет в хруще 2 раза соседка сверху топила. Это она ещё адекватная и без детей. Неадекваты с детьми без контроля могут каждый год топить.
vitaliiangel
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  #<1 ... 2467246824692470
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