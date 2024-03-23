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Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00
UA
Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
Додано: Суб 23 бер, 2024 14:57
Ну раз тут тема зайшла про ремонт, то...
...то пропоную обговорити оцей ремонт в сусідньому будинку ЖК, де є моя квіточка - смарт-квартирочка)) в якій вже теж можна робити ремонт(але є нюанси)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:08
Ну так китай, він мабуть теж різний буває. Мені ДТЕК на виділену лінію хотіли поставити вхідний (під пломбою) китайський побутовий автомат на 63А, мовляв ми всім такі ставимо і нічого. Називається Чінт наче. І СІП 35 туди тулили без нічого. Але мені така ідея не прийшлася до душі, тому довелося терміново зганяти за нормальним промисловим європейстким автоматом+мідно-алюмінієві наконечники під гвинт і обжимку гідравлічну у кума брати.
А ви дивуєтеся усілякому барахлу у звичайних власників.
До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій.
Додано: Суб 23 бер, 2024 20:22
а тут пишут что потопы большая редкость. Родителей за 40 лет в хруще 2 раза соседка сверху топила. Это она ещё адекватная и без детей. Неадекваты с детьми без контроля могут каждый год топить.
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