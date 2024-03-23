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житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 11:00

UA
Не перебільшуйте. Сподіваюся, ви самі розумієте, що пишите нісенітниці у контексті експлуатації об"єктів економ класу.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 14:57

Ну раз тут тема зайшла про ремонт, то...

...то пропоную обговорити оцей ремонт в сусідньому будинку ЖК, де є моя квіточка - смарт-квартирочка)) в якій вже теж можна робити ремонт(але є нюанси) :)
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:08

  UA написав:В комплекті з китайскими автоматичними вимикачами, синею ізолентою та 50 річною електропроводкою, справді ідеальне рішення.


Ну так китай, він мабуть теж різний буває. Мені ДТЕК на виділену лінію хотіли поставити вхідний (під пломбою) китайський побутовий автомат на 63А, мовляв ми всім такі ставимо і нічого. Називається Чінт наче. І СІП 35 туди тулили без нічого. :shock: Але мені така ідея не прийшлася до душі, тому довелося терміново зганяти за нормальним промисловим європейстким автоматом+мідно-алюмінієві наконечники під гвинт і обжимку гідравлічну у кума брати.
А ви дивуєтеся усілякому барахлу у звичайних власників. :lol:
До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій. :cry:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 20:22

  drevlyanin написав:До речі, перед війною сусід по будинку робив у себе ремонт, вклав чимало грошей, навіть дах повністю перекривав+ повне зовнішнє утеплення, а от гнучкі шланги для підключення змішувачів та унітазів купив на базарі у знайомого-типу фірмові. Результат-на другому поверсі той шланг лопнув і через 2 тиждні ремонт по новій.
а тут пишут что потопы большая редкость. Родителей за 40 лет в хруще 2 раза соседка сверху топила. Это она ещё адекватная и без детей. Неадекваты с детьми без контроля могут каждый год топить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 21:34

  UA написав:
  Hotab написав:А хто зацікавлений щоб техніка працювала якомога довше без поломок? Невже не власник?
Чи власнику все одно коли зламається конд? Він його заміну повісить на арендатора, навіть якщо він вчора заїхав, а конду 10 років?

Кондер паше при відкритому вікні - звичайна практика в орендній квартирі.

Фигня. Мне когда то позвонила арендаторша с претензией, что мой кондиционер замёрз. Время июль, на улице было +25. Я вообще не понял а чем дело, но поехал. Вхожу, а на стене тает полукусок льда на месте кондиционера. Этот кусок льда тает, течет по стене, снизу розетки и ламинат. Всё это тает. Короче, она включила на отопление, или что то похожее на пару дней и уехала. Дальше каждый сделает сам вывод об интеллекте служивых. , не знаю кто была она,э по должности но ездила с охраной. По финансовым вопросам приезжал разбираться человек в должности подполковник.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 21:59

  Hotab написав:ihorkyiv , у мене був потоп в перший місяць після заселення , я перший там жив після ремонту , новобуд.
Я був у відʼїзді, мені телефонує хазяїн, чи не забув я закрити кран на умивальнику.
Зʼясувалось, що шаровий кран під умивальником дешман-китай, лопнув.
Хто винуватий?
Безконтрольність за робітниками дружини хазяїна, поки той в Африці заробляв гроші, а дружина займалась ремонтом під оренду.
Я потім , раз така справа, ще кілька моментів порекомендував замінити, що і було зроблено.

Тоже история с потопом.
Заехали когда-то в квартиру уровня выше среднего ребята связанные с колл центрами.
Звонят в панике, что они уже час ведут неравный бой с магистральным водопроводом холодной воды. В двух словах, сорвало резьбу на кране, который находится на магистральном водопроводе внутри квартиры). То есть мне квартиру сдали с этим краном, это важно .

В общем приезжаю а нувориши с губами с мой кулак бегают в стрингах с полными ведрами, мокрыми тряпками и вычерпывают воду. Воды по щиколотку в 2/3квартры. Чтоб понимали он гонял на Лексус 570, она на gx)

Короче, итог. В чем плюс монолитного дома. Вода потекла только на стыках монолита. Что самое интересно вода в квартиру снизу протекла в с/у и возле окна кухни и спальни. Кухня и спальня в 8 погонных метрах от шахты с/у.

И, что самое интересное, мне дважды пытались подсунуть бумагу от Осбб, что это утечка произошла внутри квартиры, то есть Осбб и застройщик не имеют к этому никакого отношения. Что естественно я не подписал, тк это явно был косяк застройщика, хоть и спустя 10 лет после постройки дома
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:02

  hume написав:Фигня. Мне когда то позвонила арендаторша с претензией, что мой кондиционер замёрз. Время июль, на улице было +25. Я вообще не понял а чем дело, но поехал. Вхожу, а на стене тает полукусок льда на месте кондиционера. Этот кусок льда тает, течет по стене, снизу розетки и ламинат. Всё это тает. Короче, она включила на отопление, или что то похожее на пару дней и уехала. Дальше каждый сделает сам вывод об интеллекте служивых. , не знаю кто была она,э по должности но ездила с охраной. По финансовым вопросам приезжал разбираться человек в должности подполковник.

Це ж не її кондиціонер
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 22:07

  hume написав:
  Hotab написав:ihorkyiv , у мене був потоп в перший місяць після заселення , я перший там жив після ремонту , новобуд.
Я був у відʼїзді, мені телефонує хазяїн, чи не забув я закрити кран на умивальнику.
Зʼясувалось, що шаровий кран під умивальником дешман-китай, лопнув.
Хто винуватий?
Безконтрольність за робітниками дружини хазяїна, поки той в Африці заробляв гроші, а дружина займалась ремонтом під оренду.
Я потім , раз така справа, ще кілька моментів порекомендував замінити, що і було зроблено.

Тоже история с потопом.
Заехали когда-то в квартиру уровня выше среднего ребята связанные с колл центрами.
Звонят в панике, что они уже час ведут неравный бой с магистральным водопроводом холодной воды. В двух словах, сорвало резьбу на кране, который находится на магистральном водопроводе внутри квартиры). То есть мне квартиру сдали с этим краном, это важно .

В общем приезжаю а нувориши с губами с мой кулак бегают в стрингах с полными ведрами, мокрыми тряпками и вычерпывают воду. Воды по щиколотку в 2/3квартры. Чтоб понимали он гонял на Лексус 570, она на gx)

Короче, итог. В чем плюс монолитного дома. Вода потекла только на стыках монолита. Что самое интересно вода в квартиру снизу протекла в с/у и возле окна кухни и спальни. Кухня и спальня в 8 погонных метрах от шахты с/у.

И, что самое интересное, мне дважды пытались подсунуть бумагу от Осбб, что это утечка произошла внутри квартиры, то есть Осбб и застройщик не имеют к этому никакого отношения. Что естественно я не подписал, тк это явно был косяк застройщика, хоть и спустя 10 лет после постройки дома

В новобудовах тиск в водопроводі 10-15 бар буває. Люди по два редуктора один за одним ставлять.
UA
 
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  #<1 ... 2467246824692470
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