|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:09
UA написав:
В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась
.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.
А шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
UA написав:
Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.
Згоден
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 600 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8758
|6899543
|
Вів 26 бер, 2024 12:57
BIGor
|
|117072
|29300858
|
|
|9981
|6232659
|
Нед 24 бер, 2024 22:49
Bolt