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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2468246924702471
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:09

  UA написав:В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.

А шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
  UA написав:Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.

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Vadim_
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