Це ж як треба було засрати , а шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
Згоден
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Додано: Вів 26 бер, 2024 13:09
Це ж як треба було засрати , а шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
Згоден
Додано: Вів 26 бер, 2024 22:12
1. В Польші традиція не віддавати залог через погане прибирання.
2. Як і в Україні, дійсно якісне прибирання роблять далеко не всі клінінгові компанії.
3. ...Зайдіть без попередження в 10 українських помешкань в 9 там буде срач різної інтенсивності.
В українських орендарів дійно чисто ліше там, де користуються послугами прибиральниці.
В орендарів японців, корейців чисто.
В американців 50 на 50
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