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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2468246924702471
Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:09

  UA написав:В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.

Це ж як треба було засрати , а шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
  UA написав:Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.

Згоден
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:12

  Vadim_ написав:
  UA написав:В мене знайома при виїзді з орендної квартири в Варшаві найняла клірингову фірму, а після фірми ще 4 дні доводила квартиру до стану в якому вона в неї заселялась.
Залог в 3 місячні оренди робить дива.

Це ж як треба було засрати , а шо їй заважало раз на тиждень ретельно прибирати в квартирі, чі звикла жити як свиня?
  UA написав:Такої благодійності з боку орендодавців як в Україні більше ніде немає.

Згоден

1. В Польші традиція не віддавати залог через погане прибирання.
2. Як і в Україні, дійсно якісне прибирання роблять далеко не всі клінінгові компанії.
3. ...Зайдіть без попередження в 10 українських помешкань в 9 там буде срач різної інтенсивності.
В українських орендарів дійно чисто ліше там, де користуються послугами прибиральниці.
В орендарів японців, корейців чисто.
В американців 50 на 50
UA
 
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  #<1 ... 2468246924702471
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