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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
kingkongovets
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  #<1 ... 2469247024712472
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