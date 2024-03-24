GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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