GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
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