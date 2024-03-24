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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:[quote="GALeon"]
Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме


це дуже неапетитна, але на жаль розповсюджена проблема і при вашому до неї ставленні вам просто поки що щастить
дуже рекомендую проводити регламентні ревізії клапана не рідше одного раза в півроку
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 11:04

  cherchiltank написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Frant написав:Українці в світі вважаються, зазвичай, нікчемними хазяїнами.

Перший раз чую. Завжди наші заробітчанки виділялись хазяйновитістю на фоні європейок.

В чому ця хазяйновитисть проявлялася?)

Можна оцінити.
Стан доріг (трохи далі за Києвом)
Стані жилого фонду (особливо ненового, якому 20+ років)
стан лісів (завалених буреломом)
стан державного апарату (рівень підготовки чиновників) і т.д.

В орендних квартирах - бажання охлосу реально вбивати чужу власність (30% оредарської популяції, не менше).

В цілому результат "хазяйнування" за останніх 33 роки такий, що аж очі ріже. Одним словом можна назвати :cry: .
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