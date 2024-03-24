RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:[quote="GALeon"]
Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме


це дуже неапетитна, але на жаль розповсюджена проблема і при вашому до неї ставленні вам просто поки що щастить
дуже рекомендую проводити регламентні ревізії клапана не рідше одного раза в півроку
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:06

ККЦ, ти працевлаштувався сантехніком?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23791
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:24

  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.


Странно, почему я, проживая в своей собственной квартире, не убивал ее?
Почему в США, зачастую, в лизе (контракт аренды) предусматривается одно из условий возвращения залога (секьюрити депазит) - предоставление оплаченного билла от клиннинговой компании? Не "тетя клава" придет и уберет. Нет. Клиннинговая компания с профессиональной техникой, химией и обученными людьми.
Друзья, которые только в НЙ переезжали 8 раз и потом сменили несколько локаций в разных штатах, имели опыт невозвращения залога из-за таких мелочей, что потом уже как шелковые были. И ковролин чистили специальными машинами и химией и жалюзи меняли (они тут везде, стоят от 10 долларов, так в одной из их арендных квартир было, что сломанные жалюзи - удержание 120 долларов за каждую. Я несколько раз менял жалюзи и покупал, не видел ни разу жалюзи (особенно как для арендной квартиры) за 120 долларов. Самые дорогие что я видел - 60 долларов).
И это все при том, что квартиры/дома сдаются в США с просто покрашенными стенами, кухонной мебелью и техникой. ФСЕ. Ни ТВ ни диванов (они тут дорогие) ни кроватей с матрасами (они тут архидорогие, я видел матрас за 20 куе) ни кресел, столов, стульев, тумб и тд.
То есть, арендатор не только должен все это купить, но и внести и потом вынести не повредив полы, стены и тд.
Мало того, во многих многоквартирных домах существуют определенные правила ввоза/вывоза мебели и доставки и если их нарушить, то штафы конские. Я знаю о штрафе в 1000 долларов за нарушение правила на запрет на внос габаритных вешей через фронт дор (парадная дверь) и за подъем незавешенным лифтом (тут много где, когда завозят мебель, предварительно завешивают лифт специальными пэдами, чтобы не поцарапать). А еще бывают запрет на ввоз/вывоз в нерабочие дни и часы.
Да, так вот, надо купить мебель, завезти и занести ее с соблюдением всех правил. Надо ее собрать не повредив стен, пола и дверей. Хотя это просто покрашенные белой краской стены без претензий на идеальную повехность и это просто 50-летний "паркет" (которому скорей подойдет слово "дрова"), хреново пошлифованный и похабно покрытый лаком.
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
И аренда не 10 кгрн (250 долларов), а ОТ порядка 2 куе. За пустую квартиру с самым дешевым ремонтом, который в Киеве себе даже представить невозможно.
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16389
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8278 раз.
Подякували: 5145 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:29

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Це вирішується просто - здача без меблів тільки кухня, ще 10 років тому орендарі просили постільну білизну і вилки ложки кастрюлі - зараз це вже відійшло)


Ага, еще утюг, гладильную доску.
С утюгом посылал в сад, а гладильную доску как раз покупал.
Иначе гладят на столе/кровати/диване.
При этом каждый умудрялся пропалить чехол и я каждый раз ехал покупать новый.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16389
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8278 раз.
Подякували: 5145 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:32

  Hotab написав:hume

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.


Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?


Ну да, так и арендатор все убитое называет естественным износом.
После одних одесских свиней я потратил 2 куе на восстановление квартиры.
Посчитайте при нынещних ценах сколько времени надо сдавать, чтобы отбить такой "естественный износ".
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16389
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8278 раз.
Подякували: 5145 раз.
 
Профіль
3
3
3
  #<1 ... 2469247024712472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11718, 11719, 11720
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
117190 29337789
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2024 21:48
Natt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 876, 877, 878
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
8771 6903327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 21:36
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9981 6235017
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 бер, 2024 22:49
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron