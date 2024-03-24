GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
Додано: Чет 28 бер, 2024 21:40
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
це дуже неапетитна, але на жаль розповсюджена проблема і при вашому до неї ставленні вам просто поки що щастить
дуже рекомендую проводити регламентні ревізії клапана не рідше одного раза в півроку
Додано: Суб 30 бер, 2024 03:24
Странно, почему я, проживая в своей собственной квартире, не убивал ее?
Почему в США, зачастую, в лизе (контракт аренды) предусматривается одно из условий возвращения залога (секьюрити депазит) - предоставление оплаченного билла от клиннинговой компании? Не "тетя клава" придет и уберет. Нет. Клиннинговая компания с профессиональной техникой, химией и обученными людьми.
Друзья, которые только в НЙ переезжали 8 раз и потом сменили несколько локаций в разных штатах, имели опыт невозвращения залога из-за таких мелочей, что потом уже как шелковые были. И ковролин чистили специальными машинами и химией и жалюзи меняли (они тут везде, стоят от 10 долларов, так в одной из их арендных квартир было, что сломанные жалюзи - удержание 120 долларов за каждую. Я несколько раз менял жалюзи и покупал, не видел ни разу жалюзи (особенно как для арендной квартиры) за 120 долларов. Самые дорогие что я видел - 60 долларов).
И это все при том, что квартиры/дома сдаются в США с просто покрашенными стенами, кухонной мебелью и техникой. ФСЕ. Ни ТВ ни диванов (они тут дорогие) ни кроватей с матрасами (они тут архидорогие, я видел матрас за 20 куе) ни кресел, столов, стульев, тумб и тд.
То есть, арендатор не только должен все это купить, но и внести и потом вынести не повредив полы, стены и тд.
Мало того, во многих многоквартирных домах существуют определенные правила ввоза/вывоза мебели и доставки и если их нарушить, то штафы конские. Я знаю о штрафе в 1000 долларов за нарушение правила на запрет на внос габаритных вешей через фронт дор (парадная дверь) и за подъем незавешенным лифтом (тут много где, когда завозят мебель, предварительно завешивают лифт специальными пэдами, чтобы не поцарапать). А еще бывают запрет на ввоз/вывоз в нерабочие дни и часы.
Да, так вот, надо купить мебель, завезти и занести ее с соблюдением всех правил. Надо ее собрать не повредив стен, пола и дверей. Хотя это просто покрашенные белой краской стены без претензий на идеальную повехность и это просто 50-летний "паркет" (которому скорей подойдет слово "дрова"), хреново пошлифованный и похабно покрытый лаком.
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
И аренда не 10 кгрн (250 долларов), а ОТ порядка 2 куе. За пустую квартиру с самым дешевым ремонтом, который в Киеве себе даже представить невозможно.
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
Додано: Суб 30 бер, 2024 03:29
Ага, еще утюг, гладильную доску.
С утюгом посылал в сад, а гладильную доску как раз покупал.
Иначе гладят на столе/кровати/диване.
При этом каждый умудрялся пропалить чехол и я каждый раз ехал покупать новый.
Додано: Суб 30 бер, 2024 03:32
Ну да, так и арендатор все убитое называет естественным износом.
После одних одесских свиней я потратил 2 куе на восстановление квартиры.
Посчитайте при нынещних ценах сколько времени надо сдавать, чтобы отбить такой "естественный износ".
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