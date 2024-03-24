Додано: Суб 30 бер, 2024 03:24

Hotab написав: UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.

Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.

Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?

Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??

Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?



З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло. , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Странно, почему я, проживая в своей собственной квартире, не убивал ее?Почему в США, зачастую, в лизе (контракт аренды) предусматривается одно из условий возвращения залога (секьюрити депазит) - предоставление оплаченного билла от клиннинговой компании? Не "тетя клава" придет и уберет. Нет. Клиннинговая компания с профессиональной техникой, химией и обученными людьми.Друзья, которые только в НЙ переезжали 8 раз и потом сменили несколько локаций в разных штатах, имели опыт невозвращения залога из-за таких мелочей, что потом уже как шелковые были. И ковролин чистили специальными машинами и химией и жалюзи меняли (они тут везде, стоят от 10 долларов, так в одной из их арендных квартир было, что сломанные жалюзи - удержание 120 долларов за каждую. Я несколько раз менял жалюзи и покупал, не видел ни разу жалюзи (особенно как для арендной квартиры) за 120 долларов. Самые дорогие что я видел - 60 долларов).И это все при том, что квартиры/дома сдаются в США с просто покрашенными стенами, кухонной мебелью и техникой. ФСЕ. Ни ТВ ни диванов (они тут дорогие) ни кроватей с матрасами (они тут архидорогие, я видел матрас за 20 куе) ни кресел, столов, стульев, тумб и тд.То есть, арендатор не только должен все это купить, но и внести и потом вынести не повредив полы, стены и тд.Мало того, во многих многоквартирных домах существуют определенные правила ввоза/вывоза мебели и доставки и если их нарушить, то штафы конские. Я знаю о штрафе в 1000 долларов за нарушение правила на запрет на внос габаритных вешей через фронт дор (парадная дверь) и за подъем незавешенным лифтом (тут много где, когда завозят мебель, предварительно завешивают лифт специальными пэдами, чтобы не поцарапать). А еще бывают запрет на ввоз/вывоз в нерабочие дни и часы.Да, так вот, надо купить мебель, завезти и занести ее с соблюдением всех правил. Надо ее собрать не повредив стен, пола и дверей. Хотя это просто покрашенные белой краской стены без претензий на идеальную повехность и это просто 50-летний "паркет" (которому скорей подойдет слово "дрова"), хреново пошлифованный и похабно покрытый лаком.А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.И все это за счет арендатора.Не лендлорда.И аренда не 10 кгрн (250 долларов), а ОТ порядка 2 куе. За пустую квартиру с самым дешевым ремонтом, который в Киеве себе даже представить невозможно.А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.