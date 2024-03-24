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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 15:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:27

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:42

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:
kingkongovets написав:
GALeon написав:Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 19:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

kingkongovets написав:
GALeon написав:
kingkongovets написав:[quote="GALeon"]
Ставиться зворотній клапан і гівно іде наверх


ага, допоки він не забʼється і вся каналья не попре з вашого унітаза)))
Так він і ставиться для того, щоб з мого унітазу не перло
я ж кажу - рано чи пізно він чимось забивається, тому ця система потребує регулярної ревізії та обслуговування в залежності від навантаженості
наприклад якщо мова йде про салон краси з усіма належними обставинами, то це має бути десь раз в квартал[/quote]Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 21:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

GALeon написав:Мова про пересічного. В мене вже років 10 стоїть і проблем не маю, але жумаю з салоном те ж саме


це дуже неапетитна, але на жаль розповсюджена проблема і при вашому до неї ставленні вам просто поки що щастить
дуже рекомендую проводити регламентні ревізії клапана не рідше одного раза в півроку
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:06

ККЦ, ти працевлаштувався сантехніком?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:24

  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.


Странно, почему я, проживая в своей собственной квартире, не убивал ее?
Почему в США, зачастую, в лизе (контракт аренды) предусматривается одно из условий возвращения залога (секьюрити депазит) - предоставление оплаченного билла от клиннинговой компании? Не "тетя клава" придет и уберет. Нет. Клиннинговая компания с профессиональной техникой, химией и обученными людьми.
Друзья, которые только в НЙ переезжали 8 раз и потом сменили несколько локаций в разных штатах, имели опыт невозвращения залога из-за таких мелочей, что потом уже как шелковые были. И ковролин чистили специальными машинами и химией и жалюзи меняли (они тут везде, стоят от 10 долларов, так в одной из их арендных квартир было, что сломанные жалюзи - удержание 120 долларов за каждую. Я несколько раз менял жалюзи и покупал, не видел ни разу жалюзи (особенно как для арендной квартиры) за 120 долларов. Самые дорогие что я видел - 60 долларов).
И это все при том, что квартиры/дома сдаются в США с просто покрашенными стенами, кухонной мебелью и техникой. ФСЕ. Ни ТВ ни диванов (они тут дорогие) ни кроватей с матрасами (они тут архидорогие, я видел матрас за 20 куе) ни кресел, столов, стульев, тумб и тд.
То есть, арендатор не только должен все это купить, но и внести и потом вынести не повредив полы, стены и тд.
Мало того, во многих многоквартирных домах существуют определенные правила ввоза/вывоза мебели и доставки и если их нарушить, то штафы конские. Я знаю о штрафе в 1000 долларов за нарушение правила на запрет на внос габаритных вешей через фронт дор (парадная дверь) и за подъем незавешенным лифтом (тут много где, когда завозят мебель, предварительно завешивают лифт специальными пэдами, чтобы не поцарапать). А еще бывают запрет на ввоз/вывоз в нерабочие дни и часы.
Да, так вот, надо купить мебель, завезти и занести ее с соблюдением всех правил. Надо ее собрать не повредив стен, пола и дверей. Хотя это просто покрашенные белой краской стены без претензий на идеальную повехность и это просто 50-летний "паркет" (которому скорей подойдет слово "дрова"), хреново пошлифованный и похабно покрытый лаком.
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
И аренда не 10 кгрн (250 долларов), а ОТ порядка 2 куе. За пустую квартиру с самым дешевым ремонтом, который в Киеве себе даже представить невозможно.
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:29

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:UA , як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? За кілька років експлуатації ремонт не втомлюється? Не зʼявляються сліди експлуатації?? Не буде десь сколів на фарбі стін, на меблях? Тут власне житло , включно де живе акуратна дєвочка без дітей, і то зазнає пошкоджень: крихітні порізи на столєшці, мікросколи, на дверях забої від робота-пилососа.
Чи по виїзді треба зробити косметичний ремонт і оновлення меблів?
Я не кажу, що потрібно пробачати явно недбале ставлення (колега дебіл в кімнаті зйомноі квартири кидав ніж в двері і прийшов на роботу здивовано і обурено повідомив, що з нього вирахували при виселенні). Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?

З. і. Сподіваюсь життя не змусить мене знов вступити в стосунки з лордами (крім подобово). Бісяче це діло.

Це вирішується просто - здача без меблів тільки кухня, ще 10 років тому орендарі просили постільну білизну і вилки ложки кастрюлі - зараз це вже відійшло)


Ага, еще утюг, гладильную доску.
С утюгом посылал в сад, а гладильную доску как раз покупал.
Иначе гладят на столе/кровати/диване.
При этом каждый умудрялся пропалить чехол и я каждый раз ехал покупать новый.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 03:32

  Hotab написав:hume

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.


Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?


Ну да, так и арендатор все убитое называет естественным износом.
После одних одесских свиней я потратил 2 куе на восстановление квартиры.
Посчитайте при нынещних ценах сколько времени надо сдавать, чтобы отбить такой "естественный износ".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 06:28

  rjkz написав:
  Hotab написав:hume

Нужно понимать разницу между естественной амортизацией и уничтожением чужого майна в результате небрежного проживания.
…..
Одно дело зачуханные в процессе проживания стены, а другое нарисованный во всю стену дартс с отверстиями от стрел.


Я как раз эту разницу прекрасно понимаю.
Мой вопрос в формулировке в договоре «обязан вернуть как брал».
То есть понимание, что это невозможно, у наших лордов имеется?
А дальше просто уже человеческий фактор лорда : кто как воспринимает нормальную амортизацию за годы эксплуатации. Так?


Ну да, так и арендатор все убитое называет естественным износом.
После одних одесских свиней я потратил 2 куе на восстановление квартиры.
Посчитайте при нынещних ценах сколько времени надо сдавать, чтобы отбить такой "естественный износ".

Чому зразу не виперли говнюків?
Досить 3 місяця, щоб побачити, що публіка вбиває квартиру.
За 3 місяця зазвичай не встигають сильно заср-ти. Лише показують стиль свого проживання.
Frant
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