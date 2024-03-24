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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 07:21
rjkz написав:
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
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