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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:21

  rjkz написав:А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
vitaliiangel
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  #<1 ... 2470247124722473
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