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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 07:21

  rjkz написав:А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:14

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.

Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
Чи донині безробітний і живеш на гуманітарну допомогу?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:15

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.

Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?

Він наразі живе у Києві
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:25

  Frant написав:Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
какая работа... ты бредишь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 08:37

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  vitaliiangel написав:хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.

Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?

Він наразі живе у Києві

Таки продав свій єпенятник і купив "хрущ" на проспекті Науки?
Чи живе в оренді?
  vitaliiangel написав:
  Frant написав:Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
какая работа... ты бредишь

Значить, донині безробітний.
В Ірпені є пункти безплатного харчування для подібної публіки?
В Києві є, і чимало.
Переселяйся в К., будеш мати безплатну їжу і одяг!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:13

Frant

Переселяйся в К., будеш мати безплатну їжу і одяг!


В інвестор К? Він вже там, а то б звідки той знав де Віталік живе.
Цікаво, це він доглядає Інвестор К до смерті, чи там глибші стосунки? Інвестор К по легенді дуже рідко не платить за секс.
Hotab
 
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