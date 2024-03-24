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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 07:21
rjkz написав:
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:14
vitaliiangel написав: rjkz написав:
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
Чи донині безробітний і живеш на гуманітарну допомогу?
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Frant
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:15
Frant написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
Він наразі живе у Києві
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Investor_K
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:25
Frant написав:
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
какая работа... ты бредишь
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 бер, 2024 08:37
Investor_K написав: Frant написав: vitaliiangel написав:
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
Практик, ти коли назбираєш грошей на б/в "Ланос"?
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
Він наразі живе у Києві
Таки продав свій єпенятник і купив "хрущ" на проспекті Науки?
Чи живе в оренді?
vitaliiangel написав: Frant написав:
Незручно на електросамокаті щоденно в Київ на роботу їздити, правда?
какая работа... ты бредишь
Значить, донині безробітний.
В Ірпені є пункти безплатного харчування для подібної публіки?
В Києві є, і чимало.
Переселяйся в К., будеш мати безплатну їжу і одяг!
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Frant
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Додано: Суб 30 бер, 2024 09:13
Frant
Переселяйся в К., будеш мати безплатну їжу і одяг!
В інвестор К? Він вже там, а то б звідки той знав де Віталік живе.
Цікаво, це він доглядає Інвестор К (миє дупцю) до смерті, чи там глибші стосунки? Інвестор К по легенді дуже рідко не платить за секс. Тобто в принципі можна заявляти, що Віталія нарешті працевлаштувався (лася).
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Hotab
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Додано: Суб 30 бер, 2024 10:28
Frant написав:
В Ірпені є пункти безплатного харчування для подібної публіки?
есть! записать вас с хотабом?
Frant написав:
Переселяйся в К., будеш мати безплатну їжу і одяг!
нет спасибо. там хотаб вроде ищет конуру. помоги ему. вы 2 форумных чуда, помогайте друг другу.
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vitaliiangel
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