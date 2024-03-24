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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:17

  vitaliiangel написав:
  rjkz написав:А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.

Спробуй заробити 10000 грн/міс іншими методами.
Тим більше, в Єпенях.

Відношення до орендного бізнесу у тебе, як у лисиці до винограду з відомої байки)))
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:46

Frant


Спробуй заробити 10000 грн/міс іншими методами.
Тим більше, в Єпенях.


Все вірно. Віталік просто лінива зманіжена мамина черешня. Яка не знає ціну грошам. Таке доречі дуже легко лічиться. Полігон в Десні (перед відправкою у військо) швидко приводить в тонус таку публіку. Прийде з війни нормальною людиною. Яка вміє прокидатись по будильнику, працювати тоді, коли не дуже хочеться, а лише бо «треба». Як казав пан Холява «я тримаю за тебе кулачки». Проблему буде вирішено!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 14:57

  Hotab написав:Все вірно. Віталік просто лінива зманіжена мамина черешня. Яка не знає ціну грошам. Таке доречі дуже легко лічиться.
название ветки осилишь прочитать или шиза прогрессирует? Весь форум уже знает что Виталик твоя проблема N1.
  Hotab написав:Як казав пан Холява «я тримаю за тебе кулачки»
кто такая эта халява, твоя новая девушка 55+? накуя ты пишешь про тех, про кого мы не знаем.
vitaliiangel
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