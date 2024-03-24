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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 бер, 2024 14:17
vitaliiangel написав: rjkz написав:
А на сумму в 10 кгрн при нынешнем курсе и ценах делать ремонт после каждого арендатря - я не знаю ...это о "бизнесе" или о благотворительности?
Так что, поимейте совесть и научитесь считать не только чужие доходы, но и расходы.
хотаб теоретик. На практике аренда в Украине - благотворительность. У меня была арендаторша которая звонила, чтобы я приехал по любой мелочи. В итоге пришлось послать. Получается за 10 кгрн ты еще сантехник/электрик/мебельщик и т.д. Я теперь каждому арендатору говорю аренда - дешевая, мелкие вопросы решайте сами.
Спробуй заробити 10000 грн/міс іншими методами.
Тим більше, в Єпенях.
Відношення до орендного бізнесу у тебе, як у лисиці до винограду з відомої байки)))
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:46
Frant
Спробуй заробити 10000 грн/міс іншими методами.
Тим більше, в Єпенях.
Все вірно. Віталік просто лінива зманіжена мамина черешня. Яка не знає ціну грошам. Таке доречі дуже легко лічиться. Полігон в Десні (перед відправкою у військо) швидко приводить в тонус таку публіку. Прийде з війни нормальною людиною. Яка вміє прокидатись по будильнику, працювати тоді, коли не дуже хочеться, а лише бо «треба». Як казав пан Холява «я тримаю за тебе кулачки». Проблему буде вирішено!
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Додано: Суб 30 бер, 2024 14:57
Hotab написав:
Все вірно. Віталік просто лінива зманіжена мамина черешня. Яка не знає ціну грошам. Таке доречі дуже легко лічиться.
название ветки осилишь прочитать или шиза прогрессирует? Весь форум уже знает что Виталик твоя проблема N1.
Hotab написав:
Як казав пан Холява «я тримаю за тебе кулачки»
кто такая эта халява, твоя новая девушка 55+? накуя ты пишешь про тех, про кого мы не знаем.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:23
rjkz написав:
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:27
januspub написав: Hotab написав:UA
, як людина, яка чимало в житті знімала (в різних містах) , мене в свою чергу тут дивують деякі вислови.
Лорди хочуть повернути квартиру в тому стані, як її здали. І це через кілька років проживання. Це як? ..... Але яке може бути «в тому ж стані»??
Або через кілька років отримання прибутків лорд виявляється не здатний оплатити сам клінінг перед черговою здачею житла?
1. Да, в нормальных странах после нескольких лет аренды арендаторы иногда вынуждены сделать косметический ремонт. Таковы правила. И законы тоже ))
2. Лорд конечно "здатний" сделать клининг за свой счет, так как зарабатывает больше чем его арендаторы ))) Но, блин! за своим котом я буду срач убирать. За арендаторами - нет. Это принципиально. Нехай пи... едут в гостиницу жить. Там за ними уберут. Но будет это в 3 раза дороже. Живя в моей квартире пусть следят за ней так же как и я. Могу порекомендовать свою уборщицу. И, кстати, норм арендаторы этим предложением пользуются )))
Кстати, да, аренда квартир в Киеве стала похожа на апартотели.
Осталось научиться крутить леблядей из полотенец.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28
UA написав: rjkz написав:
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.
Килими на підлозі - ефективний матеріал для утворення пилу, і, відповідно, появи алергії у постояльців.
Пульманологи не будуть безробітними)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 30 бер, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:28
rjkz написав:
Ага, еще утюг, гладильную доску.
С утюгом посылал в сад, а гладильную доску как раз покупал.
Иначе гладят на столе/кровати/диване.
При этом каждый умудрялся пропалить чехол и я каждый раз ехал покупать новый.
Я на другому пропаленому чохлі - наматраснику це зрозумів.
Сучасний українській орендар піде по найлегшому для себе шляху вирішення своїх проблем.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:36
Frant написав: UA написав:
Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.
Килими на підлозі - ефективний матеріал для утворення пилу, і, відповідно, появи алергії у постояльців.
Пульманологи не будуть безробітними)))
На жаль людство не придумало більш ефективного засобу від копит деяких сусідів, а ніж килим.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 21:42
januspub написав: Frant написав: UA написав:
От нефиг сдавати гарні квартири.
...
недарма весь світ здає в оренду без меблів і без побутової техїніки.
В Штатах сдают без мебели но кухня укомплектована полностью...Вся техника - лорда. И довольно часто обновляется...
Это да.
Но, обычно это белый гарнитур из Хоум Дипо. Да, неплохой, но самый дешевый и легко можно докупить кабинеты (навесные щкафы) или к ним фасады.
Видел несколько квартир с докупленными фасадами, очевидно вместо ухайдоканых, они очень отличаются по цвету - краска выгорает.
Но это никого не парит. Ни арендаторов ни лордов.
А вот комплект техники из нержавейки (плита, холодильник, навесная над плитой микроволновка/она-же выттяжка и дишвошер) можно купить на сейле за 1 куе. Бывают такие аукционы невиданной щедрости.
Когда у тебя залог в 2 куе и месячная плата за отсутствие всего остального в квартире 2+куе, то можно себе позволить.
Насчет "довольно часто обновляется" - я-бы не сказал.
Просто большие рентал компании имеют "парк" техники накупленной по таким сейлам и иногда самое убитое, то что не отмывается (это про НЙ сейчас) меняют.
Не весь комплект сразу.
Я как-то смотрел несколько квартир в одном комплексе - там хорошо просматривается закономерность. Плита поюзанная, зато новая микроволновка, в другой квартире новая плита, зато уплотнитель на холодильнике отваливается. А в третьей все старое, еще белое, не нержавейка.
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Додано: Суб 30 бер, 2024 22:00
UA написав: rjkz написав:
А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.
Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.
Да, это из-за проблем со звукоизоляцией.
А модность мопов людей интересует по значимости сразу после вопроса или есть жизнь в галактике Андромеда.
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