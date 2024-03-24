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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474
Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:06

  UA написав:
  Frant написав:
  UA написав:Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.

Килими на підлозі - ефективний матеріал для утворення пилу, і, відповідно, появи алергії у постояльців.
Пульманологи не будуть безробітними)))

На жаль людство не придумало більш ефективного засобу від копит деяких сусідів, а ніж килим.


Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:07

  rjkz написав:
  UA написав:
  rjkz написав:А еще в многоквартирных домах, если только это не первый этаж, есть правило, по которому не менее 85% площади пола должно быть покрыто коврами.
Да! Анахронизм, которому место на свалке, по правилам НЙ обязан быть.
И все это за счет арендатора.
Не лендлорда.

Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.


Да, это из-за проблем со звукоизоляцией.
А модность мопов людей интересует по значимости сразу после вопроса или есть жизнь в галактике Андромеда.

Що ж ви так не ціните зусилля київських новобудівців по впарюванню модного цеглобетону)))
Можливо, венеціанська штукатурка і скритні плінтуси - теж для вас не грають екзистенційної ролі???
Востаннє редагувалось Frant в Суб 30 бер, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:11

  Frant написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Це архіважливе питання, так як це звукоізоляція від ударного шуму для сусідів знизу.
Більшість постів в чатах модних будинків про шум від сусідів, а не про модність МОПів, або раціональність планувань квартир.


Да, это из-за проблем со звукоизоляцией.
А модность мопов людей интересует по значимости сразу после вопроса или есть жизнь в галактике Андромеда.

Що ж ви так не ціните зусилля київських новобудівців по випарюванню модного цеглобетону)))
Можливо, венеціанська штукатурка і скритні плінтуси - теж для вас не грають екзистенційної ролі???


Это тут вообще отсутствует как класс.
Ремонтофетишистов и автодрочеров тут не особо есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:18

  rjkz написав:Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.

Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 22:50

  UA написав:
  rjkz написав:Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.

Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.

"Йолоп царя небесного!"
О.Довженко, "Зачарована Десна"
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:00

  UA написав:
  rjkz написав:Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.

Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.


Что только люди не делают ради достижения эстетического совершенства.
МОгут и несущие конструкции подрихтовать.
rjkz
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