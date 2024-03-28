|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 00:00
UA написав: rjkz написав:
Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.
Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.
Что только люди не делают ради достижения эстетического совершенства.
МОгут и несущие конструкции подрихтовать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16409
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8283 раз.
- Подякували: 5154 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:47
rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22697
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2386 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08
vitaliiangel написав:rjkz
почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 201 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:19
cherchiltank написав:
Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22697
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2386 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9982
|6236344
|
Нед 31 бер, 2024 05:20
Bolt
|
|117224
|29347107
|
|
|8771
|6903860
|
Чет 28 бер, 2024 21:36
akurt
|