RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:00

  UA написав:
  rjkz написав:Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.

Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.


Что только люди не делают ради достижения эстетического совершенства.
МОгут и несущие конструкции подрихтовать.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16409
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8284 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:47

rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2386 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08

  vitaliiangel написав:rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.

Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:19

  cherchiltank написав:Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22705
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2386 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:52

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.

Адмін, чи не можна застосувати якусь просту капчу, для доступу на форумі?
Щоб відсікти домашніх хом'ячків, песиків і котиків,які бігають по клавіатурі?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23794
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1654 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 14:57

  Frant написав:
  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.

Адмін, чи не можна застосувати якусь просту капчу, для доступу на форумі?
Щоб відсікти домашніх хом'ячків, песиків і котиків,які бігають по клавіатурі?

Коли хоче пробувати дивувати, таку дурь пише, що просто трндц((

«Бедное и нестабильное - это несовместимое» Ну наглухо ж невменяха!
Hotab
 
Повідомлень: 11571
З нами з: 15.02.09
Подякував: 634 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 2471247224732474
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11719, 11720, 11721
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
117200 29348781
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 14:56
Frant
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9983 6236594
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 13:11
roberto dark
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 876, 877, 878
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
8771 6903918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 21:36
akurt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (600)
31.03.2024 16:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron