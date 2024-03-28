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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 00:00

  UA написав:
  rjkz написав:Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.

Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.


Что только люди не делают ради достижения эстетического совершенства.
МОгут и несущие конструкции подрихтовать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 09:47

rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08

  vitaliiangel написав:rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.

Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 11:19

  cherchiltank написав:Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 15:18

  vitaliiangel написав:rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.


Наверное.
Постнищебродский синдром.
Причем, на основании своего опыта, могу сказать, что очень многие такие "дорогие" ремонты сделаны чтобы ВЫГЛЯДЕЛИ "пабахатому".
Если копнуть как они делались, то экономилась каждая копейка, зачастую кидались исполнители и поставщики материалов. Это кстати, касается и публичных людей - политиков, шоубиз...их даже в первую очередь.
Причем это только мода сейчас на минимализм. Была-бы на золото-парчу, делалось-бы и это.
Когда-то в доме одного из политиков прошлого в минусовом уровне (то есть подвал) был сделан бассейн...немаленький как для подвала частного дома. Вокруг стилизация под Древний Египет. Сфинксы позолоченные, статуи фараонов.
Киев, дом одного из бывших технических кандидатов в президенты.
И машины в 00-х, когда давали кредиты всем подряд и даже кощкам-собакам, брали по самое немогу покруче.
На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.
Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.
Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.
За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.
Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.
Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье. Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.
Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?
rjkz
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