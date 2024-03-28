Додано: Нед 31 бер, 2024 18:33

Прохожий написав: rjkz написав: На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.

Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.

Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.

За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.

Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.

Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье. Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.

Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами? На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана.. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?

страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах

собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет

это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет

но лично мне такой лайфстайл не заходит... страна эмигрантов, "перекатиполе" в генахсобственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нетэто ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитетно лично мне такой лайфстайл не заходит...

Менталитет, да - другой.Другой стиль общения. Очень избегают навязываться.Если в Киеве я мог загрузить в машину кучу инструментов и приехать помочь делать ремонт друзьям в пригород без задней мысли о благодарности и оплате и точно так-же мои друзья если нужна помощь, найдут для меня время.Я уж не говорю, что наша традиция решать все через друзей и родственников не лишена позитивного, если, конечно, это не противоречит законодательству.Многие бизнес возможности у меня появились благодаря тому, что мои друзья делились опытом и заказчиками. Равно как и они начали свой бизнес по моему примеру и переняв какой-то мой опыт. Обмен информацией среди своего круга общения в Украине - нормальное дело. Как почистить зубы.То тут каждый решает свои проблемы сам.Информацию приходиться собирать по крохам, порой клещами тянуть.Люди, которых я знал еще в Киеве и у которых останавливался когда приезжал туристом, ну не торопятся делиться опытом. Дают советы, основываясь на своем личном опыте, но не напрягаются "влезть в мою шкуру", чтобы продумать как лучше мне поступить в моих персональных условиях.У них просто мозги не так устроены уже.Когда только приехал, был в гостях, спрашиваю, а во что вы инвестируете?Пауза. "Ну, мы дом купили, выплатили"...Все.Недавно опять разговаривали.Разговор был совсем о другом, но коснулся как сберегать и инвестировать.Потому что меня напрягает заезжанная пластинка "Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату и иметь пенсию и страховку. Иди работать в МТА"Я: "Слушай, я понимаю, тут не принято говорить о таком, давай я тебе расскажу, а ты уже рещай что мне скажешь"Ну и рассказал тот небольшой опыт, который в плане пассивного дохода обрел в США.Пауза. С неохотой..."Ну, я инвестирую в ... и пошло перечисление"Блин.Это можно было рассказать несколько лет назад?У меня несколько лет деньги просто на счету лежали, пока не начал хоть что-то с ними делать.Человек работает более 20 лет в финансовой компании на высокой позиции. Несколько лет был финансовым директором.И так во всем что касается информации. Она реально тут дороже любых денег.Долгое время у меня идей кроме как купить арендную недвигу в НЙ, других идей не было. Когда, опять-же по крупицам, собрал образ арендного "бизнеса" в НЙ - желание отпало полностью. Зато можно совершенно без риска иметь 5-6% годовых в американских банках под гарантии типа ФГВФЛ. Я уж не говорю про практически безопасные инвестиции в стокмаркет (если консервативная стратегия), пенсионные счета и тд.И нафига та аренда надо?