|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 00:00
UA написав: rjkz написав:
Звукоизоляционные материалы под цементно-песчаной стяжкой.
Стяжка минимум 4 см сверху.
Я в своих киевских квартирах делал и соседям сверху.
В результате - мир, дружба, жвачка.
И еще гидроизоляцию мокрых кухни + полностью санузлы.
Деякі київські забудовника роблять щось подібне, але приходять власники квартир - любителі модних перепланувань і знищують всю конструкцію плаваючої підлоги.
Бабця в селі розуміється на будівельній акустиці краще, ніж 99,999% власників квартир у новобудовах.
Ейрмакс типовий тому приклад.
Знищів купу дорогих матеріалів для ремонту перенісши свою кухню в спальню.
Что только люди не делают ради достижения эстетического совершенства.
МОгут и несущие конструкции подрихтовать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16417
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8285 раз.
- Подякували: 5157 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 09:47
rjkz почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22710
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:08
vitaliiangel написав:rjkz
почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1319
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 бер, 2024 11:19
cherchiltank написав:
Тому Що в них не було настільки бідного і головне нестабільного життя за останні 100 років)
бедное и нестабильное категории несовместимые. либо бедное либо нестабильное.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22710
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 15:18
vitaliiangel написав:rjkz
почему на Западе люди проще относятся к ремонтам? смотришь их квартиры однотонные стены с какой то картиной в дешевенькой рамке. В кухне на столешнице та же плитка которая на стене. В детской на стенах постеры и плакаты. Никаких многоэтажных гипсовых или натяжных потолков кварцвиниловых ламинатов, унитазных систем, встроенных холодильников Это шо наши комплексы после хрущей делать ремонты из самых дорогих материалов на рынке.
Наверное.
Постнищебродский синдром.
Причем, на основании своего опыта, могу сказать, что очень многие такие "дорогие" ремонты сделаны чтобы ВЫГЛЯДЕЛИ "пабахатому".
Если копнуть как они делались, то экономилась каждая копейка, зачастую кидались исполнители и поставщики материалов. Это кстати, касается и публичных людей - политиков, шоубиз...их даже в первую очередь.
Причем это только мода сейчас на минимализм. Была-бы на золото-парчу, делалось-бы и это.
Когда-то в доме одного из политиков прошлого в минусовом уровне (то есть подвал) был сделан бассейн...немаленький как для подвала частного дома. Вокруг стилизация под Древний Египет. Сфинксы позолоченные, статуи фараонов.
Киев, дом одного из бывших технических кандидатов в президенты.
И машины в 00-х, когда давали кредиты всем подряд и даже кощкам-собакам, брали по самое немогу покруче.
На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.
Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.
Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.
За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.
Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.
Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье. Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.
Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16417
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8285 раз.
- Подякували: 5157 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:08
rjkz написав:
На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники
. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.
Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.
Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.
За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.
Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье.
Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.
Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?
страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах
собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет
это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет
но лично мне такой лайфстайл не заходит...
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13593
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:33
Прохожий написав: rjkz написав:
На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники
. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.
Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.
Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.
За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.
Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье.
Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.
Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?
страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах
собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет
это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет
но лично мне такой лайфстайл не заходит...
Менталитет, да - другой.
Другой стиль общения. Очень избегают навязываться.
Если в Киеве я мог загрузить в машину кучу инструментов и приехать помочь делать ремонт друзьям в пригород без задней мысли о благодарности и оплате и точно так-же мои друзья если нужна помощь, найдут для меня время.
Я уж не говорю, что наша традиция решать все через друзей и родственников не лишена позитивного, если, конечно, это не противоречит законодательству.
Многие бизнес возможности у меня появились благодаря тому, что мои друзья делились опытом и заказчиками. Равно как и они начали свой бизнес по моему примеру и переняв какой-то мой опыт. Обмен информацией среди своего круга общения в Украине - нормальное дело. Как почистить зубы.
То тут каждый решает свои проблемы сам.
Информацию приходиться собирать по крохам, порой клещами тянуть.
Люди, которых я знал еще в Киеве и у которых останавливался когда приезжал туристом, ну не торопятся делиться опытом. Дают советы, основываясь на своем личном опыте, но не напрягаются "влезть в мою шкуру", чтобы продумать как лучше мне поступить в моих персональных условиях.
У них просто мозги не так устроены уже.
Когда только приехал, был в гостях, спрашиваю, а во что вы инвестируете?
Пауза. "Ну, мы дом купили, выплатили"...Все.
Недавно опять разговаривали.
Разговор был совсем о другом, но коснулся как сберегать и инвестировать.
Потому что меня напрягает заезжанная пластинка "Надо ходить на работу, чтобы получать зарплату и иметь пенсию и страховку. Иди работать в МТА"
Я: "Слушай, я понимаю, тут не принято говорить о таком, давай я тебе расскажу, а ты уже рещай что мне скажешь"
Ну и рассказал тот небольшой опыт, который в плане пассивного дохода обрел в США.
Пауза. С неохотой...
"Ну, я инвестирую в ... и пошло перечисление"
Блин.
Это можно было рассказать несколько лет назад?
У меня несколько лет деньги просто на счету лежали, пока не начал хоть что-то с ними делать.
Человек работает более 20 лет в финансовой компании на высокой позиции. Несколько лет был финансовым директором.
И так во всем что касается информации. Она реально тут дороже любых денег.
Долгое время у меня идей кроме как купить арендную недвигу в НЙ, других идей не было. Когда, опять-же по крупицам, собрал образ арендного "бизнеса" в НЙ - желание отпало полностью. Зато можно совершенно без риска иметь 5-6% годовых в американских банках под гарантии типа ФГВФЛ. Я уж не говорю про практически безопасные инвестиции в стокмаркет (если консервативная стратегия), пенсионные счета и тд.
И нафига та аренда надо?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16417
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8285 раз.
- Подякували: 5157 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:43
rjkz написав:
То тут каждый решает свои проблемы сам.
Информацию приходиться собирать по крохам, порой клещами тянуть.
у нас к этому тоже идёт.
rjkz написав:
Дают советы, основываясь на своем личном опыте, но не напрягаются "влезть в мою шкуру", чтобы продумать как лучше мне поступить в моих персональных условиях.
ну у вас и требования. чтобы влезть в вашу шкуру надо хотя бы понять границы своего ЭГО. А это РАБОТА.
rjkz написав:
Очень избегают навязываться.
боятся нарушить ваши личные границы. Совок со своими коммуналками научил нас вторгаться в чужое личное пространство. Я давал вам ссылку как американца шокировало что чужой незнакомый человек может вять вашего ребенка на руки или хотя бы заговорить с ним. В США бы уже вызвали полицию. При этом дети пинают друг друга в школах гораздо больше нашего. С одной стороны дети лучше защищены от взрослых, с другой не адаптированы к жизни в своём социуме. Как по мне взаимосвязанные вещи. Чужой дядя не имеет права разнять драку двух малолеток, иначе виноватым могут сделать его.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 31 бер, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22710
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2387 раз.
- Подякували: 3350 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:47
Прохожий написав: rjkz написав:
На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет. Кстати, и не выпендришься перед гостями ибо не принято звать в гости - всегда встречаются на нейтральной территории типа ресторана. В гости могут зайти ТОЛЬКО ближайшие друзья или родственники
. Это как наивысшая степень доверия. Если отношения дружеские, но еще не дружба, то это не достаточно.
Смотрят на удобство локации, возможности, финансовый потенциал, функциональность помещений. Если семья не большая, то брать огромный дом с кучей спален и огромной ливинг рум не будут.
Сейчас в Берген каунти в НДЖ, в городке с очень хорошими школами и очень высокими налогами на недвижимость, семья моих знакомых прожила с 2000 года.
За это время выросли из школьного возраста дети, старший уже и свой дом купил, младшая на втором курсе каледжа, ездит на своей машине в соседний городок.
Смысла платить высокий налог на недвигу уже нет. Планируют еще год-два и продавать дом, переезжать в один из соседних городков, где и цены ниже и налоги. Но школы хуже, а они им уже не нужны.Вот так и живут - часть жизни в одном месте, часть - в другом, а на пенсию едут в третье.
Обычно в удобных для работы и учебе местах цены высокие, а в "пенсионных низкие", поэтому продают дома за 600-700 куе и покупают не хуже, в более дешевой локации за 300-400.
Если они все время переезжают, то нафига морочиться с суперпупер ремонтами?
страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах
собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет
это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет
но лично мне такой лайфстайл не заходит...
Насчет "перекатиполе" и друзей среди эмигрантов.
На самом деле, именно среди эмигрантов, которые приезжают примерно в одно время и заводится дружба.
Смотрю на примере еще одних друзей - приехали примерно в одно время, кстати в гораздо худших условиях стартовали, единственный плюс - были намного моложе.
Вот они-то понимали свои проблемы и еще делились опытом и информацией.
Отцы семейств стали программистами, уже имеют свое жилье, у некоторых полностью выплаченное. Тут следует сделать уточнение. Я к этому пришел своими мозгами не очень давно. Жилье не спешат выплачивать. Например, бывший программист МС имеет мортгидж под 2,71% годовых, а на инвестициях в стокмаркет имеет в среднем 10% в год. В прошлом году за менее чем полгода на акциях Гугл получил 40%. Поэтому и у меня мозги перестроились и вместо того, чтобы взять мортгидж и платить 6-7% годовых, лучше самому получать 5-6-8%.
Да, так вот, они уже натоптали себе дорожки, живут в разных концах СШа,но приезжают в гости друг к другу, созваниваются. Собираются на крупные семейные события.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16417
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8285 раз.
- Подякували: 5157 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:58
vitaliiangel написав: rjkz написав:
То тут каждый решает свои проблемы сам.
Информацию приходиться собирать по крохам, порой клещами тянуть.
у нас к этому тоже идёт.
rjkz написав:
Дают советы, основываясь на своем личном опыте, но не напрягаются "влезть в мою шкуру", чтобы продумать как лучше мне поступить в моих персональных условиях.
ну у вас и требования. чтобы влезть в вашу шкуру надо хотя бы понять границы своего ЭГО. А это РАБОТА.
rjkz написав:
Очень избегают навязываться.
боятся нарушить ваши личные границы. Совок со своими коммуналками научил нас вторгаться в чужое личное пространство. Я давал вам ссылку как американца шокировало что чужой незнакомый человек может вять вашего ребенка на руки или хотя бы заговорить с ним. В США бы уже вызвали полицию. При этом дети пинают друг друга в школах гораздо больше нашего. С одной стороны дети лучше защищены от взрослых, с другой не адаптированы к жизни в своём социуме. Как по мне взаимосвязанные вещи. Чужой дядя не имеет права разнять драку двух малолеток, иначе виноватым могут сделать его.
1. Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
Это тут так принято
"как дела?"
"Спасибо, как у тебя?"
Вместо Привет.
2. Это я про людей, которые имеют право влазить в мое ЭГО. Можно сказать, обязан им многим. Равно как и они чем-то мне.
Иногда дают совет, я сомневаюсь, хочу обсудить, привожу недостатки...сразу задний ход " Ну это ап ту ю" (типа "ну как хочешь"). Убеди меня! Ты-же предлагаешь, если это реально дельный совет, то на мои возражения должны быть доводы. Я-же не щенок, которого надо выдрессировать "Сидеть. Лежать. Апорт".
Должен понимать что делаю.
3. С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16417
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8285 раз.
- Подякували: 5157 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|117210
|29352194
|
|
|9990
|6237354
|
|
|8771
|6904242
|
Чет 28 бер, 2024 21:36
akurt
|