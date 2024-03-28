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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 19:04
rjkz написав:
С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
rjkz написав:
Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:33
vitaliiangel написав: rjkz написав:
С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
rjkz написав:
Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
Ти нарешті працевлаштувався?
Вихователькою в дитсадок?
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Додано: Нед 31 бер, 2024 22:45
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В школу. По місцю проживання. viewtopic.php?p=5706236#p5706236
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