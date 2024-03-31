RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2472247324742475
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:04

  rjkz написав:С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
  rjkz написав:Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22720
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.

До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера.
Каже що пипець вийшов з такої системі виховання.
Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом.
А раніше були.
UA
 
Повідомлень: 8046
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1810 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:26

  rjkz написав:уж не говорю, что наша традиция решать все через друзей и родственников не лишена позитивного, если, конечно, это не противоречит законодательству.

В Німеччині Гітлер ще в 1942 підписав закон, що не можна в держустанови брати родичів, на роботу. У тодішнього міністра озброєнь А. Шпеєра, брат загинув під Сталінградом - він не міг йому допомогти, не було важелів.

У нас донині беруть родичів в держустанови.
В деяких укро-держ. організаціях - родичів - третина штату (!!!). Ледарі, наркомани, тупаки - отримують ЗП і премію більшле тих, хто багато працює.
Тобто система управління України відстала від німецької на 80+ років. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23798
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 2534 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2472247324742475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11721, 11722, 11723
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
117227 29371278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 17:00
vitaliiangel
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 877, 878, 879
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8783 6905448
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 16:59
gonchik74
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9987 6238670
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 19:35
finuser521

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (832)
01.04.2024 17:24
Ринок ОВДП (5993)
01.04.2024 17:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.