rjkz написав:
уж не говорю, что наша традиция решать все через друзей и родственников не лишена позитивного, если, конечно, это не противоречит законодательству.
В Німеччині Гітлер ще в 1942 підписав закон, що не можна в держустанови брати родичів, на роботу. У тодішнього міністра озброєнь А. Шпеєра, брат загинув під Сталінградом - він не міг йому допомогти, не було важелів.
У нас донині беруть родичів в держустанови.
В деяких укро-держ. організаціях - родичів - третина штату (!!!). Ледарі, наркомани, тупаки - отримують ЗП і премію більшле тих, хто багато працює.
Тобто система управління України відстала від німецької на 80+ років.