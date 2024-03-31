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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2472247324742475
Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 20:04

  rjkz написав:С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
  rjkz написав:Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.

До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера.
Каже що пипець вийшов з такої системі виховання.
Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом.
А раніше були.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:37

  UA написав:
  vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.

До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера.
Каже що пипець вийшов з такої системі виховання.
Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом.
А раніше були.

дитина має залишатися "аутотентичною" бо прийдуть Макаренки і почнуть виховувати будівника капіталізму/комунізму/соціалізму із 10ма відповідними заповідями.
А так саме виросте як виросте (НЛП через рекламу, соціальні мережі, спілкування з гопотою то "свобода"), а виховання то "примус та деспотія" особистості (можна позвонити дитині до соцпрацівника і як Павлік Морозов настукати, зато заберуть до політично коректної та звільненої від традиційних забобон родини якого там Епштейна)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 17:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:21

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Гу так зараз на все такі ціни, принцип простий - роби сам безкоштовео, якщо ні, то відлистай багато грошей. Мені так тв ремоетувати пропонували за 5к₴, в інеті почитав, подіагностував, вивиявилося, що транзистори, купив за 150грн 3 шт (в китаї по 5₴, але тв розібраний вже лежав і не було часу чекати), знайомий за 5хв перепаяв, заодно замінив вздцті кондери, на все про все 200₴ витратив з проїздом ;)
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:33

GALeon мабуть, прийдеться )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:37

  Andrey2512 написав:Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик
а что сломалось? тэн и термостат можно самому заменить. а больше там ничего нет. Или бак сгнил?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:49

  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Міняти на ту саму модель хоч чи там ще багато загадок при заміні буде розв"язати?
Не простіше взяти домового сантехніка і разом з ним?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:02

  flyman написав:домового сантехніка
я тоже смотрел этот мультик
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:03

  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
BIGor
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