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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 бер, 2024 20:04
rjkz написав:
С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
rjkz написав:
Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
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Додано: Пон 01 кві, 2024 11:20
vitaliiangel написав:
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера.
Каже що пипець вийшов з такої системі виховання.
Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом.
А раніше були.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:37
UA написав: vitaliiangel написав:
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера.
Каже що пипець вийшов з такої системі виховання.
Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом.
А раніше були.
дитина має залишатися "аутотентичною" бо прийдуть Макаренки і почнуть виховувати будівника капіталізму/комунізму/соціалізму із 10ма відповідними заповідями.
А так саме виросте як виросте (НЛП через рекламу, соціальні мережі, спілкування з гопотою то "свобода"), а виховання то "примус та деспотія" особистості (можна позвонити дитині до соцпрацівника і як Павлік Морозов настукати, зато заберуть до політично коректної та звільненої від традиційних забобон родини якого там Епштейна)
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Додано: Пон 01 кві, 2024 17:58
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:21
Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Гу так зараз на все такі ціни, принцип простий - роби сам безкоштовео, якщо ні, то відлистай багато грошей. Мені так тв ремоетувати пропонували за 5к₴, в інеті почитав, подіагностував, вивиявилося, що транзистори, купив за 150грн 3 шт (в китаї по 5₴, але тв розібраний вже лежав і не було часу чекати), знайомий за 5хв перепаяв, заодно замінив вздцті кондери, на все про все 200₴ витратив з проїздом
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:33
GALeon мабуть, прийдеться )
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:37
Andrey2512 написав:
Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик
а что сломалось? тэн и термостат можно самому заменить. а больше там ничего нет. Или бак сгнил?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 18:49
Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Міняти на ту саму модель хоч чи там ще багато загадок при заміні буде розв"язати?
Не простіше взяти домового сантехніка і разом з ним?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:03
Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:14
vitaliiangel написав:
а что сломалось? тэн и термостат можно самому заменить. а больше там ничего нет. Или бак сгнил?
Протекать начал... Все мастера сказали по телефону: если старше 5 лет, купите новый
flyman написав:
Не простіше взяти домового сантехніка і разом з ним?
Зараз пошукаю телефон сантехніка )
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