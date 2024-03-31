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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2473247424752476
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

flyman написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

BIGor написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води? ;)
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

BIGor написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
Якщо та сама модель то, що з ним цілу годину робити?
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 01 кві, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:58

Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:13

  Bolt написав:Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.

Правильно робить.
Рукожопи і лежні - повинні платити
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21

  GALeon написав:
flyman написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив

я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:25

  flyman написав:[
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,

Не видумуй.
Бойлер - надто дорога річ для тебе.
Зима коротка, а літом - сонця вистачить , щоб закладки нагріти
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  #<1 ... 2473247424752476
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