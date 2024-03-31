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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:47
flyman написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:48
BIGor написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:49
BIGor написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
Якщо та сама модель то, що з ним цілу годину робити?
Востаннє редагувалось GALeon
в Пон 01 кві, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:58
Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:13
Bolt написав:
Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
Правильно робить.
Рукожопи і лежні - повинні платити
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21
GALeon написав: flyman написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче
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3
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:25
flyman написав:
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я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
Не видумуй.
Бойлер - надто дорога річ для тебе.
Зима коротка, а літом - сонця вистачить , щоб закладки нагріти
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