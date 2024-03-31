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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:47
flyman написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:48
BIGor написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:49
BIGor написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
Якщо та сама модель то, що з ним цілу годину робити?
Востаннє редагувалось GALeon
в Пон 01 кві, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 19:58
Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:13
Bolt написав:
Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
Правильно робить.
Рукожопи і лежні - повинні платити
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21
GALeon написав: flyman написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:25
flyman написав:
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я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
Не видумуй.
Бойлер - надто дорога річ для тебе.
Зима коротка, а літом - сонця вистачить , щоб баклажки нагріти
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 01 кві, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:40
GALeon написав: BIGor написав: Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води?
Воду завчасно злили, ну так, тоді додайте час ще на злив.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:47
Andrey2512 написав:
Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Я в цьому році вперше не зміг з першого разу повісити плоского 100 л бойлера на гачки. Зняти, зняв а щоб повістити назад вимушений був бачок унитаза демонтувати щоб підійти ближче до стіни. Тільки так здужав того бойлера.
Круглі бойлери поки ще легко вішаю. Вони легші.
Старію.
Якщо бігати за сантехніками з Кабанчика (з їхньою невисокою якість) то лордизм зовсім нерентабельним бізнесом стає.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:52
flyman написав:
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?
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