RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2474247524762477>
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:47

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

flyman написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

BIGor написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води? ;)
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

BIGor написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття, і 1 година на установку. Треба тільки ту саму модель купляти що і була.
Якщо та сама модель то, що з ним цілу годину робити?
Востаннє редагувалось GALeon в Пон 01 кві, 2024 20:12, всього редагувалось 1 раз.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1311
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:58

Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.
Bolt
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:13

  Bolt написав:Якщо гнучка підводка і такий самий бойлер, без врахування зливу води, 15 хв роботи(з перекуром)
Пісєц, а взагалі народ на рівному місці гроші дере і не соромиться.

Правильно робить.
Рукожопи і лежні - повинні платити
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23799
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:21

  GALeon написав:
flyman написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив

я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34544
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2763 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:25

  flyman написав:[
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,

Не видумуй.
Бойлер - надто дорога річ для тебе.
Зима коротка, а літом - сонця вистачить , щоб баклажки нагріти
Востаннє редагувалось Frant в Пон 01 кві, 2024 21:39, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23799
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1655 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:40

  GALeon написав:
BIGor написав:
  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Колись з другом міняв, зайняло 30 хв на зняття....
з них 29хв злив води? ;)

Воду завчасно злили, ну так, тоді додайте час ще на злив.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8786
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:47

  Andrey2512 написав:Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Я в цьому році вперше не зміг з першого разу повісити плоского 100 л бойлера на гачки. Зняти, зняв а щоб повістити назад вимушений був бачок унитаза демонтувати щоб підійти ближче до стіни. Тільки так здужав того бойлера.
Круглі бойлери поки ще легко вішаю. Вони легші.
Старію.
Якщо бігати за сантехніками з Кабанчика (з їхньою невисокою якість) то лордизм зовсім нерентабельним бізнесом стає.
UA
 
Повідомлень: 8048
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2213 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:52

  flyman написав:я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22726
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2387 раз.
Подякували: 3350 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2474247524762477>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11722, 11723, 11724
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
117235 29373012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 21:47
vitaliiangel
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 877, 878, 879
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8783 6905801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 кві, 2024 16:59
gonchik74
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 997, 998, 999
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9987 6238807
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2024 19:35
finuser521

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11720)
01.04.2024 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.