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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 кві, 2024 20:56
vitaliiangel написав: flyman написав:
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:00
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?
полтина
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:02
BIGor написав: flyman написав: vitaliiangel написав:
10л?
полтина
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
жили бедно, хватит. Теперь хочется роскоши.
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:16
BIGor написав:
І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
бойлер зимою, баклажки літом. Д - думайте
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Додано: Пон 01 кві, 2024 21:35
flyman написав: GALeon написав:
flyman написав:[quote="5706726:Andrey2512"]Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.
В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))
Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.
Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив
я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче[/quote]Дивне насправді рішення - 50л і під мийку.
Мене б напружувало, що потужний електроприлад ПІД потоком води, щось потече, той же злив - і вода вже по ньому бігтиме.
Дифавтомат хоч поставили?
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