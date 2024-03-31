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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2474247524762477
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:56

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?

полтина
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:00

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
10л?

полтина

І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:02

  BIGor написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:10л?

полтина

І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?

жили бедно, хватит. Теперь хочется роскоши.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:16

  BIGor написав:І як Ви могли зрадити 5-літровим баклажкам на сонці?

бойлер зимою, баклажки літом. Д - думайте
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

flyman написав:
  GALeon написав:
flyman написав:[quote="5706726:Andrey2512"]Это капец. Сломался бойлер, решили поменять. Обзвонил кучу мастеров на ОЛХ и кинул объяву на Кабанчик.

В итоге, средняя цена работы 3000 грн))) Один согласился за 2к грн. Другие начали рассказывать про сложности монтажа, необходимости замены подводки на новую))

Як мінімум треба двоє зняти старий і поцепити новий.


Дивлячись, яуий об'єм - на 50л сам знімав і ставив

я теж сам, тільки в мене під мойкою на кухні, а не під стелею,
але спина дорожче[/quote]Дивне насправді рішення - 50л і під мийку.
Мене б напружувало, що потужний електроприлад ПІД потоком води, щось потече, той же злив - і вода вже по ньому бігтиме.
Дифавтомат хоч поставили?
Faceless
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