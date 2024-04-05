Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
rjkz написав:Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера. Каже що пипець вийшов з такої системі виховання. Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом. А раніше були.
vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера. Каже що пипець вийшов з такої системі виховання. Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом. А раніше були.
дитина має залишатися "аутотентичною" бо прийдуть Макаренки і почнуть виховувати будівника капіталізму/комунізму/соціалізму із 10ма відповідними заповідями. А так саме виросте як виросте (НЛП через рекламу, соціальні мережі, спілкування з гопотою то "свобода"), а виховання то "примус та деспотія" особистості (можна позвонити дитині до соцпрацівника і як Павлік Морозов настукати, зато заберуть до політично коректної та звільненої від традиційних забобон родини якого там Епштейна)
rjkz написав:1.На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет....
2. страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет но лично мне такой лайфстайл не заходит...
1. Не согласен. К посторонним - да, дела нет. Но когда собирается компания - очень даже смотрят и как ты одет и на какой машине приехал. 2. Осноная причина что "не ходят в гости" - не потому что друзей нет. Потому что "готовить для кого-то и убирать за кем-то" - это не отдых. Убирают и готовят как правило только членам своей семьи. Твой дом - это место твоей семьи и ближайших родственников
В Україні може з’явитися новий вид оренди житла https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... n_get_more Наш конкурент?? Сумнівно. Приватний сектор столиці достатньо великий і гнучкий, щоб запропонувати конкурентні орендні ставки і задовольнити потреби ринку. Новозбудоване соціальне житло не буде настільки дешевим, щоб пропонуватися громадянам у сегменті "нижче ринку". До того ж локація навряд буде співставною із наявним приватним житлом. Затишний цегляний хрущик біля метрополітену - завжди поза конкуренцією.) У наших нинішніх умовах задум О.Шуляк виглядає як банальний прожект.