Додано: Нед 07 кві, 2024 11:52

januspub написав: Прохожий написав: rjkz написав: 1.На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет.... 1.На западе все спокойно относятся ко всему.....

2. страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах

собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет

это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет

но лично мне такой лайфстайл не заходит... 2. страна эмигрантов, "перекатиполе" в генахсобственноэто ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитетно лично мне такой лайфстайл не заходит...

1. Не согласен. К посторонним - да, дела нет. Но когда собирается компания - очень даже смотрят и как ты одет и на какой машине приехал.

2. Осноная причина что "не ходят в гости" - не потому что друзей нет. Потому что "готовить для кого-то и убирать за кем-то" - это не отдых. Убирают и готовят как правило только членам своей семьи. Твой дом - это место твоей семьи и ближайших родственников 1. Не согласен. К посторонним - да, дела нет. Но когда собирается компания - очень даже смотрят и как ты одет и на какой машине приехал.2. Осноная причина что "не ходят в гости" - не потому что друзей нет. Потому что "готовить для кого-то и убирать за кем-то" - это не отдых. Убирают и готовят как правило только членам своей семьи. Твой дом - это место твоей семьи и ближайших родственников

У меня друзья в США регулярно меняют авто, стандарт раз в два года, их родственники в т.ч. американцы и их соседи делают то же самое. На хламе никто не ездит, но, машины покупаются не для понтов, а для качественной жизни. Есть деньги на Лексус или Мерседес покупается Лексус или Мерседес, нет денег на названные марки покупается Хонда или Тойота. Возможно в НЙ как то по-другому, мои знакомые из ТехасаВ Англии то же самое,если есть деньги, как правило уже у более пожилых людей, покупается что-то дорогое. Речь не идёт о понтах. Как то глупо купить Киа если можешь позволить Ауди. Понятное дело речь не о мастерски отреставрированном в Ужгороде битке, который в США списан по тоталу.Об одежде речь тоже спорная. Например как одеваются в Италии и Германии, диаметрально противоположный подход близких географически стран, это больше в менталитете. Все должно быть в меру и согласно достатку. Получая от нескольких куе как-то странно покупать спортивные штаны в бершке на последней распродаже потому что тебе якобы пох как ты выглядишь.) иногда после поездки по Европе начинаешь понимать почему среди европейских мужчин очень популярны украинки.Очень часто встречаю две крайности. Либо тратить как будто завтра не наступит. Либо экономить как будто собираются жить вечно.