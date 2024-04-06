Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:С детьми здесь столько табу, что действительно, лучше молча отойти в сторону.
это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
rjkz написав:Немного есть такое. Созваниваемся по ватсапу с друзьями в Киеве, с которыми раньше не было вообще никаких табу в общении. Спрашиваем, как дела? Общие слова.
условия выживания сделали правилом "каждый сам за себя"
vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера. Каже що пипець вийшов з такої системі виховання. Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом. А раніше були.
vitaliiangel написав:это в США не всегда было. В 2000х где-то началось. И мы движемся в ту же ж.пу Если ребенок в чём то неправ объяснять это должен только родитель. А если родитель безответственный? Тогда после 18 "жизнь научит". Хотя в 8-15 лет ещё многое можно объяснить. Было бы кому.
До війни орендував в мене шкільний вчитель з Денвера. Каже що пипець вийшов з такої системі виховання. Якщо батьки депіли, то в дитини якби і шансів немає вирости не депілом. А раніше були.
дитина має залишатися "аутотентичною" бо прийдуть Макаренки і почнуть виховувати будівника капіталізму/комунізму/соціалізму із 10ма відповідними заповідями. А так саме виросте як виросте (НЛП через рекламу, соціальні мережі, спілкування з гопотою то "свобода"), а виховання то "примус та деспотія" особистості (можна позвонити дитині до соцпрацівника і як Павлік Морозов настукати, зато заберуть до політично коректної та звільненої від традиційних забобон родини якого там Епштейна)
rjkz написав:1.На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет....
2. страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет но лично мне такой лайфстайл не заходит...
1. Не согласен. К посторонним - да, дела нет. Но когда собирается компания - очень даже смотрят и как ты одет и на какой машине приехал. 2. Осноная причина что "не ходят в гости" - не потому что друзей нет. Потому что "готовить для кого-то и убирать за кем-то" - это не отдых. Убирают и готовят как правило только членам своей семьи. Твой дом - это место твоей семьи и ближайших родственников
В Україні може з’явитися новий вид оренди житла https://regionews.ua/ukr/news/ukraine/1 ... n_get_more Наш конкурент?? Сумнівно. Приватний сектор столиці достатньо великий і гнучкий, щоб запропонувати конкурентні орендні ставки і задовольнити потреби ринку. Новозбудоване соціальне житло не буде настільки дешевим, щоб пропонуватися громадянам у сегменті "нижче ринку". До того ж локація навряд буде співставною із наявним приватним житлом. Затишний цегляний хрущик біля метрополітену - завжди поза конкуренцією.) У наших нинішніх умовах задум О.Шуляк виглядає як банальний прожект.
rjkz написав:1.На западе все спокойно относятся ко всему. Никому нет дела кто как одет, кто на чем ездит, кто где живет....
2. страна эмигрантов, "перекатиполе" в генах собственно поэтому и в гости никто не ходит потому что друзей то нет это ни плохо и ни хорошо, просто другой менталитет но лично мне такой лайфстайл не заходит...
1. Не согласен. К посторонним - да, дела нет. Но когда собирается компания - очень даже смотрят и как ты одет и на какой машине приехал. 2. Осноная причина что "не ходят в гости" - не потому что друзей нет. Потому что "готовить для кого-то и убирать за кем-то" - это не отдых. Убирают и готовят как правило только членам своей семьи. Твой дом - это место твоей семьи и ближайших родственников
У меня друзья в США регулярно меняют авто, стандарт раз в два года, их родственники в т.ч. американцы и их соседи делают то же самое. На хламе никто не ездит, но, машины покупаются не для понтов, а для качественной жизни. Есть деньги на Лексус или Мерседес покупается Лексус или Мерседес, нет денег на названные марки покупается Хонда или Тойота. Возможно в НЙ как то по-другому, мои знакомые из Техаса
В Англии то же самое,если есть деньги, как правило уже у более пожилых людей, покупается что-то дорогое. Речь не идёт о понтах. Как то глупо купить Киа если можешь позволить Ауди. Понятное дело речь не о мастерски отреставрированном в Ужгороде битке, который в США списан по тоталу.
Об одежде речь тоже спорная. Например как одеваются в Италии и Германии, диаметрально противоположный подход близких географически стран, это больше в менталитете. Все должно быть в меру и согласно достатку. Получая от нескольких куе как-то странно покупать спортивные штаны в бершке на последней распродаже потому что тебе якобы пох как ты выглядишь.) иногда после поездки по Европе начинаешь понимать почему среди европейских мужчин очень популярны украинки.
Очень часто встречаю две крайности. Либо тратить как будто завтра не наступит. Либо экономить как будто собираются жить вечно.