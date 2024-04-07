Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Очень часто встречаю две крайности. Либо тратить как будто завтра не наступит. Либо экономить как будто собираются жить вечно.
Мені подобається сучасна молодь. Мати дохід на родину 5-7куе (атишники), жити в квартирі купленій в розтрочку в "Республіці" за оружною дорогою, водити дітей в приватні садочки - школи по 300 000 грн на рік за дитину, та мати запас грошей до 10 куе. Знімаю капелюха перед маркетологами Ніконова Він справжній рабовласник Комерцію в своїх ЖК КАН переважно не продає, а здає в оренду. Щоб жодна копійка не проскочила.
UA написав:Комерцію в своїх ЖК КАН переважно не продає, а здає в оренду. Щоб жодна копійка не проскочила.
та продає аж гай гуде) купівля комерції в закритих жк - це постріл собі в голову
зи: серед айтішніков і іншої добре заробляючої молоді купівля житла зараз не в пріоритеті, бо можна ж відносно дешево орендувати дизайнерські хати в жк бізнес класу, та й «навіщо привʼязуватись до локації»(с)? нашо ота Республіка за окружною?
hume написав: На юге Европы одеваются куда лучше, чем в центральной и северной части. Возможно менталитет, возможно влияние солнца, но это факт
80% світових шедеврів мистецтва знаходяться в Італії. Значна частина творів голландских художників в Prado в Мадриді. Це впливає на вкус. Коли людина виросла поряд з металургійним комбінатом це теж впливає.
У вас есть такие близкие знакомые(из Енакиево или Алчёвска к примеру) или вы сами прошли этот прекрасный путь до армии в период позднего застоя?
UA написав:80% світових шедеврів мистецтва знаходяться в Італії. Значна частина творів голландских художників в Prado в Мадриді. Це впливає на вкус. Коли людина виросла поряд з металургійним комбінатом це теж впливає.
У вас есть такие близкие знакомые(из Енакиево или Алчёвска к примеру) или вы сами прошли этот прекрасный путь до армии в период позднего застоя?
Що вам сказати про місто Жданов? В день зарплати ригаючі шмурдяком робітники комбінатів. Така естетика
Держава хоче здавати українцям житло в оренду https://glavcom.ua/economics/finances/d ... 95018.html Як на Тайвані несподівано виникло соціальне житло й чому виявилося навіть якіснішим за комерційне? https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/05/ya ... merczijne/ І наприкінці фраза, яка підсвічує наміри погратися у соціалізм: "Одна з проблем у перспективі — це стабільне фінансування соціального житла". На додаток - невмеруща соціалістична черга: "Житло розподіляється за системою лотереї. Попит настільки високий, що лише 7% заявників його отримують". А судді хто, які дістають кульки з барабану?) У нас така ініціатива, наймовірніше, стане життєдайним грунтом для банальної корупції. Нічого безкоштовного не буває, за усе "соціальне" хтось сплачує: або ефективний платник податків, або надавач хабаря. Ринок має бути вільним і прозорим: заробив - купив. Безкоштовне житло - ТИМЧАСОВО тільки для біженців та шукачів притулку. Це (для наших умов) не стосується переселенців з окупованих територій, які мають забезпечуватися житлом за окремою державною програмою.
ihorkyiv написав:Держава хоче здавати українцям житло в оренду https://glavcom.ua/economics/finances/d ... 95018.html Як на Тайвані несподівано виникло соціальне житло й чому виявилося навіть якіснішим за комерційне? https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/05/ya ... merczijne/ І наприкінці фраза, яка підсвічує наміри погратися у соціалізм: "Одна з проблем у перспективі — це стабільне фінансування соціального житла". На додаток - невмеруща соціалістична черга: "Житло розподіляється за системою лотереї. Попит настільки високий, що лише 7% заявників його отримують". А судді хто, які дістають кульки з барабану?) У нас така ініціатива, наймовірніше, стане життєдайним грунтом для банальної корупції. Нічого безкоштовного не буває, за усе "соціальне" хтось сплачує: або ефективний платник податків, або надавач хабаря. Ринок має бути вільним і прозорим: заробив - купив. Безкоштовне житло - ТИМЧАСОВО тільки для біженців та шукачів притулку. Це (для наших умов) не стосується переселенців з окупованих територій, які мають забезпечуватися житлом за окремою державною програмою.
Укро-чиновники продовжують дерибанити територію. Доки у них є можливість
ihorkyiv написав:Держава хоче здавати українцям житло в оренду https://glavcom.ua/economics/finances/d ... 95018.html Як на Тайвані несподівано виникло соціальне житло й чому виявилося навіть якіснішим за комерційне? https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/05/ya ... merczijne/ І наприкінці фраза, яка підсвічує наміри погратися у соціалізм: "Одна з проблем у перспективі — це стабільне фінансування соціального житла". На додаток - невмеруща соціалістична черга: "Житло розподіляється за системою лотереї. Попит настільки високий, що лише 7% заявників його отримують". А судді хто, які дістають кульки з барабану?) У нас така ініціатива, наймовірніше, стане життєдайним грунтом для банальної корупції. Нічого безкоштовного не буває, за усе "соціальне" хтось сплачує: або ефективний платник податків, або надавач хабаря. Ринок має бути вільним і прозорим: заробив - купив. Безкоштовне житло - ТИМЧАСОВО тільки для біженців та шукачів притулку. Це (для наших умов) не стосується переселенців з окупованих територій, які мають забезпечуватися житлом за окремою державною програмою.
Тоб то інфо стосовно України ні про ЩО , просто шо то пап2зпдеть