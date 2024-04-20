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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2473247424752476
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 10:57

  hume написав:Очень часто встречаю две крайности. Либо тратить как будто завтра не наступит. Либо экономить как будто собираются жить вечно.

Мені подобається сучасна молодь.
Мати дохід на родину 5-7куе (атишники), жити в квартирі купленій в розтрочку в "Республіці" за оружною дорогою, водити дітей в приватні садочки - школи по 300 000 грн на рік за дитину, та мати запас грошей до 10 куе.
Знімаю капелюха перед маркетологами Ніконова
Він справжній рабовласник :mrgreen:
Комерцію в своїх ЖК КАН переважно не продає, а здає в оренду.
Щоб жодна копійка не проскочила.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:40

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

UA написав:Комерцію в своїх ЖК КАН переважно не продає, а здає в оренду.
Щоб жодна копійка не проскочила.


та продає аж гай гуде)
купівля комерції в закритих жк - це постріл собі в голову

зи: серед айтішніков і іншої добре заробляючої молоді купівля житла зараз не в пріоритеті, бо можна ж відносно дешево орендувати дизайнерські хати в жк бізнес класу, та й «навіщо привʼязуватись до локації»(с)?
нашо ота Республіка за окружною?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 11:48

  kingkongovets написав:
UA написав:Комерцію в своїх ЖК КАН переважно не продає, а здає в оренду.
Щоб жодна копійка не проскочила.


та продає аж гай гуде)
купівля комерції в закритих жк - це постріл собі в голову

До війни КАН зажимав
Дуже специфічна комерція в закритих ЖК
Щось типу банк стовбурових клітин з кріосховищем в Швейцарії.
Чи винний магазин з ціною пляшки від 20 баксів.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:20

  UA написав:
  hume написав: На юге Европы одеваются куда лучше, чем в центральной и северной части. Возможно менталитет, возможно влияние солнца, но это факт

80% світових шедеврів мистецтва знаходяться в Італії.
Значна частина творів голландских художників в Prado в Мадриді.
Це впливає на вкус.
Коли людина виросла поряд з металургійним комбінатом це теж впливає.

У вас есть такие близкие знакомые(из Енакиево или Алчёвска к примеру) или вы сами прошли этот прекрасный путь до армии в период позднего застоя?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 12:35

  барабашов написав:
  UA написав:80% світових шедеврів мистецтва знаходяться в Італії.
Значна частина творів голландских художників в Prado в Мадриді.
Це впливає на вкус.
Коли людина виросла поряд з металургійним комбінатом це теж впливає.

У вас есть такие близкие знакомые(из Енакиево или Алчёвска к примеру) или вы сами прошли этот прекрасный путь до армии в период позднего застоя?

Що вам сказати про місто Жданов?
В день зарплати ригаючі шмурдяком робітники комбінатів.
Така естетика :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:14

Держава хоче здавати українцям житло в оренду https://glavcom.ua/economics/finances/d ... 95018.html
Як на Тайвані несподівано виникло соціальне житло й чому виявилося навіть якіснішим за комерційне? https://hmarochos.kiev.ua/2024/04/05/ya ... merczijne/ І наприкінці фраза, яка підсвічує наміри погратися у соціалізм: "Одна з проблем у перспективі — це стабільне фінансування соціального житла". На додаток - невмеруща соціалістична черга: "Житло розподіляється за системою лотереї. Попит настільки високий, що лише 7% заявників його отримують". А судді хто, які дістають кульки з барабану?) У нас така ініціатива, наймовірніше, стане життєдайним грунтом для банальної корупції. Нічого безкоштовного не буває, за усе "соціальне" хтось сплачує: або ефективний платник податків, або надавач хабаря. Ринок має бути вільним і прозорим: заробив - купив. Безкоштовне житло - ТИМЧАСОВО тільки для біженців та шукачів притулку. Це (для наших умов) не стосується переселенців з окупованих територій, які мають забезпечуватися житлом за окремою державною програмою.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 19:54

Frant Державних забудовників в Україні немає. Тому, звісно, "обрані через лотерею") приватні забудовники передбачають безкоштовне одержання землі, бо це ж СОЦІАЛЬНИЙ проєкт.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 22:36

  UA написав:
  барабашов написав:
  UA написав:80% світових шедеврів мистецтва знаходяться в Італії.
Значна частина творів голландских художників в Prado в Мадриді.
Це впливає на вкус.
Коли людина виросла поряд з металургійним комбінатом це теж впливає.

У вас есть такие близкие знакомые(из Енакиево или Алчёвска к примеру) или вы сами прошли этот прекрасный путь до армии в период позднего застоя?

Що вам сказати про місто Жданов?
В день зарплати ригаючі шмурдяком робітники комбінатів.
Така естетика :mrgreen:

Это вы мимо проходной ДЗМО не проезжали(медленно)
Там типа скверика на остановочке и трамвая, и электричек, и маршруток
И слой пустой тары в этом скверике в полметра
А рядом шалманы гудят как база мыса Канаверел, для тех кто на разлив желает
Родные края....
барабашов
 
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Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Київ на останньому місці серед європейських столиць за вартістю оренди житла
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Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 15:04

  барабашов написав:Это вы мимо проходной ДЗМО не проезжали(медленно)
Там типа скверика на остановочке и трамвая, и электричек, и маршруток
И слой пустой тары в этом скверике в полметра
А рядом шалманы гудят как база мыса Канаверел, для тех кто на разлив желает
Родные края....

Странно, никогда не видел стеклотарры и озабоченных спиртом людей...,1992 и 2002
пс. если шо , то я имел честь поработать в ПЧ коксохима, это рядом...
Vadim_
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