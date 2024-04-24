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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2474247524762477
Повідомлення Додано: Суб 20 кві, 2024 20:12

  Vadim_ написав:
  барабашов написав:Это вы мимо проходной ДЗМО не проезжали(медленно)
Там типа скверика на остановочке и трамвая, и электричек, и маршруток
И слой пустой тары в этом скверике в полметра
А рядом шалманы гудят как база мыса Канаверел, для тех кто на разлив желает
Родные края....

Странно, никогда не видел стеклотарры и озабоченных спиртом людей...,1992 и 2002
пс. если шо , то я имел честь поработать в ПЧ коксохима, это рядом...

Я за остановку трамвая и электрички "в город" на центральной проходной ДЗМО говорю
Сам на Авиационной(на углу с проспектом) вырос и до 2006 года жил
На Петровского например на Квиринга на пивбаре такого ада не было, как на Ленина в тупике 14го трамвая(кольце)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 08:31

Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 09:06

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Вісті з полів, - перездав підземний паркінг за 2800 - ажіотажу нема)
cherchiltank
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