Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Это вы мимо проходной ДЗМО не проезжали(медленно) Там типа скверика на остановочке и трамвая, и электричек, и маршруток И слой пустой тары в этом скверике в полметра А рядом шалманы гудят как база мыса Канаверел, для тех кто на разлив желает Родные края....
Странно, никогда не видел стеклотарры и озабоченных спиртом людей...,1992 и 2002 пс. если шо , то я имел честь поработать в ПЧ коксохима, это рядом...
Я за остановку трамвая и электрички "в город" на центральной проходной ДЗМО говорю Сам на Авиационной(на углу с проспектом) вырос и до 2006 года жил На Петровского например на Квиринга на пивбаре такого ада не было, как на Ленина в тупике 14го трамвая(кольце)
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Гостинки по 38 метрів бувають.
Це щось новітнє, в новобудах? Готельки і смарти зазвичай 20-27 м2, 1к "хрущовки" 28-32 м2. Квартири 1к площею 38 м2 - це вже преміум сегмент)))
Зовні схожі на панельки 96 серії. В кінці Оболоні та Трої таких багато. https://lun.ua/uk/realty/1198081034 Тематичний ремонт під свинооренду. Амортизація квартири близька до нуля Пластикові вікна та бойлер перед здачєю в оренду все ж слід демонтувати
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.
ihorkyiv написав:Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.
Звоните по об'явах аналогічних об'єктів і робите висновки.
Це щось новітнє, в новобудах? Готельки і смарти зазвичай 20-27 м2, 1к "хрущовки" 28-32 м2. Квартири 1к площею 38 м2 - це вже преміум сегмент)))
Зовні схожі на панельки 96 серії. В кінці Оболоні та Трої таких багато. https://lun.ua/uk/realty/1198081034 Тематичний ремонт під свинооренду. Амортизація квартири близька до нуля Пластикові вікна та бойлер перед здачєю в оренду все ж слід демонтувати
Термін мені подобається. мабуть, краще "оренда для свиноорендарів"
UA написав:Зовні схожі на панельки 96 серії. В кінці Оболоні та Трої таких багато. https://lun.ua/uk/realty/1198081034 Тематичний ремонт під свинооренду. Амортизація квартири близька до нуля Пластикові вікна та бойлер перед здачєю в оренду все ж слід демонтувати
Мені неясно, чому це гостінка? Кухня і кімната і коридор - як у норм. 1к квартири. Можливо, весь будинок лише з таких типа "гостінок"?