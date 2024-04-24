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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 13:25
Faceless написав:
Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном
За 6500-7000 грн/міс ця квартира здастся в оренду.
Можливо, навіть за 7500-8000 (треба дивитись ціни в тому районі).
І бажаючих буде невелика черга.
Не всі можуть платити за скритні плінтуси і венеціанську штукатурку
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Frant
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:47
Faceless написав:
Прохожий точно візьме собі цей шедевр в колекцію фоточок до засцяних хрущиків.
Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном
Власники нещодавно її купили і зразу продають.
Там проблемні документи, суди...
Почали робити електрику тому і роздовбано
Шукають дурніших за себе.
Безпроблемне в тому районі значно дорожче.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:53
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Andrey2512
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Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58
Andrey2512 написав:
https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:22
ihorkyiv написав: Frant написав:
Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.
Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?
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ihorkyiv
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Додано: Сер 24 кві, 2024 14:27
ihorkyiv написав: ihorkyiv написав: Frant написав:
Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.
Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?
ніби ви не знаєте, що робити.
Ви ж читати вмієте, неначе:
UA написав:
Звоните по об'явах аналогічних об'єктів і робите висновки.
Можна просто подивитись на пропозиції цін в потрібному районі на Лун.уа чи ОЛХ.
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Frant
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