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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2475247624772478
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:25

  Faceless написав:
  Frant написав:Таке враження, що https://lun.ua/uk/realty/1198081034 стіни, місцями, неначе хтось погриз. Чи стріляв по ним з бластера чи крупнокаліберного кулемета.

Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном :mrgreen:

За 6500-7000 грн/міс ця квартира здастся в оренду.
Можливо, навіть за 7500-8000 (треба дивитись ціни в тому районі).
І бажаючих буде невелика черга.
Не всі можуть платити за скритні плінтуси і венеціанську штукатурку :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:47

  Faceless написав:
  Frant написав:Таке враження, що https://lun.ua/uk/realty/1198081034 стіни, місцями, неначе хтось погриз. Чи стріляв по ним з бластера чи крупнокаліберного кулемета.

Прохожий точно візьме собі цей шедевр в колекцію фоточок до засцяних хрущиків.

Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном :mrgreen:

Власники нещодавно її купили і зразу продають.
Там проблемні документи, суди...
Почали робити електрику тому і роздовбано
Шукають дурніших за себе.
Безпроблемне в тому районі значно дорожче.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58

  Andrey2512 написав:https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)

Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:22

  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.

Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:27

  ihorkyiv написав:
  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.

Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?

ніби ви не знаєте, що робити.
Ви ж читати вмієте, неначе:
  UA написав:Звоните по об'явах аналогічних об'єктів і робите висновки.

Можна просто подивитись на пропозиції цін в потрібному районі на Лун.уа чи ОЛХ.
Frant
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