Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном
За 6500-7000 грн/міс ця квартира здастся в оренду. Можливо, навіть за 7500-8000 (треба дивитись ціни в тому районі). І бажаючих буде невелика черга. Не всі можуть платити за скритні плінтуси і венеціанську штукатурку
Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось. Все підгребли, все зайняли. Мінімальна ціна від 8000 грн. Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.
Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.
Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?