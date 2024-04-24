RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2476247724782479>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:25

  Faceless написав:
  Frant написав:Таке враження, що https://lun.ua/uk/realty/1198081034 стіни, місцями, неначе хтось погриз. Чи стріляв по ним з бластера чи крупнокаліберного кулемета.

Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном :mrgreen:

За 6500-7000 грн/міс ця квартира здастся в оренду.
Можливо, навіть за 7500-8000 (треба дивитись ціни в тому районі).
І бажаючих буде невелика черга.
Не всі можуть платити за скритні плінтуси і венеціанську штукатурку :oops:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:47

  Faceless написав:
  Frant написав:Таке враження, що https://lun.ua/uk/realty/1198081034 стіни, місцями, неначе хтось погриз. Чи стріляв по ним з бластера чи крупнокаліберного кулемета.

Прохожий точно візьме собі цей шедевр в колекцію фоточок до засцяних хрущиків.

Навіть погоду для фоточок вибрали гармонійну. Щоб нічого навіть не пробувало розбавити загальну депресуху, навіть чисте небо за вікном :mrgreen:

Власники нещодавно її купили і зразу продають.
Там проблемні документи, суди...
Почали робити електрику тому і роздовбано
Шукають дурніших за себе.
Безпроблемне в тому районі значно дорожче.
UA
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
Andrey2512
 
Повідомлень: 978
З нами з: 04.04.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 13:58

  Andrey2512 написав:https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)

Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.
UA
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:22

  ihorkyiv написав:
  Frant написав:Дешевого орендного житла в Києві не залишилось.
Все підгребли, все зайняли.
Мінімальна ціна від 8000 грн.
Дешевше - відвертий шлак, гостінки або кімнати.

Який алгоритм дослідження задіяли? Або надайте, будь ласка, посилання. Менш ніж за місяць завершуються угоди на усіх об"єктах, прагну визначитися з рівнем орендних ставок в економ сегменті право- і лівобережжя поряд з метро.

Агов, пане Франте, тож дайте відповідь. Чи просто бовкнули від нудьги, а там хоч вовк траву їж?
ihorkyiv
 
Повідомлень: 829
З нами з: 01.05.17
Подякував: 153 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:27

:arrow:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 24 кві, 2024 14:53, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:35

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.


Пшонка-стайл) хоча ціна якась низька
Andrey2512
 
Повідомлень: 978
З нами з: 04.04.22
Подякував: 68 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:36

  Frant написав:ніби ви не знаєте, що робити.
Ви ж читати вмієте, неначе:
  UA написав:Звоните по об'явах аналогічних об'єктів і робите висновки.

Можна просто подивитись на пропозиції цін в потрібному районі на Лун.уа чи ОЛХ.

Пан не чув про фейки?
Колись знайомий обзвонив біля 20 об'яв в найдешевшому сегменті.
Всі вони выявился фейками.

Несправжні фото в об'явах, це наступний етап сприйняття реальності.
UA
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:38

  Andrey2512 написав:
  UA написав:Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.

Пшонка-стайл)

100%, причому для бідних.
Дешеві понти. :cry:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:41

  Andrey2512 написав:
  UA написав:Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.


Пшонка-стайл) хоча ціна якась низька

Пшонка дуже заможна людина.
Трамп теж мешкає в пшонка стайлі.
https://novosti-n.org/ukraine/V-style-P ... TO--280917
UA
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1825 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2476247724782479>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11774, 11775, 11776
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
117752 29506868
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 15:56
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 885, 886, 887
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8865 6928649
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 14:14
Gastarbaiter
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10012 6254423
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2989)
24.04.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.