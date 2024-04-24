RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2476247724782479
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:45

Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
ihorkyiv
 
Повідомлень: 829
З нами з: 01.05.17
Подякував: 153 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:01

  ihorkyiv написав:Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження.
Пробачте, всемилостивий пане, що не узгодив з вами попередньо це питання :mrgreen:
  ihorkyiv написав:Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?

Чемно, нечемно :mrgreen:
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???

Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі, на логарифмічній лінійці чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади. :mrgreen:

Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:10

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?

Чемно, нечемно :mrgreen:
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???

Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади. :mrgreen:

Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився. :mrgreen:

Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 829
З нами з: 01.05.17
Подякував: 153 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:11

  ihorkyiv написав:Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.

Я тобі взагалі нічого не винен.
Взагалі нічого.
Пішов геть, з своїми дурними питаннями і не менш дурними обговореннями чемності нечемності.
Купи логарифмічну лінійку і мороч їй шкалу . :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23843
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1667 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:24

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.

Я тобі взагалі нічого не винен.
Взагалі нічого.
Пішов геть, з своїми дурними питаннями і не менш дурними обговореннями чемності нечемності.
Купи логарифмічну лінійку і мороч їй шкалу . :mrgreen:

Тепер розумію, чому деякі форумчани називали вас доцентом. Поза сумнівом, читали вашу медичну картку з відомого лікувального закладу на Кирилівській. )
ihorkyiv
 
Повідомлень: 829
З нами з: 01.05.17
Подякував: 153 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2476247724782479
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11774, 11775, 11776
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
117752 29506874
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 15:56
Bolt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 885, 886, 887
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
8865 6928657
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 14:14
Gastarbaiter
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1000, 1001, 1002
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10012 6254425
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2989)
24.04.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.