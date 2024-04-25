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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2476247724782479
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 14:45

Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:01

  ihorkyiv написав:Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження.
Пробачте, всемилостивий пане, що не узгодив з вами попередньо це питання :mrgreen:
  ihorkyiv написав:Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?

Чемно, нечемно :mrgreen:
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???

Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі, на логарифмічній лінійці чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади. :mrgreen:

Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:10

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?

Чемно, нечемно :mrgreen:
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???

Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади. :mrgreen:

Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився. :mrgreen:

Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2024 15:24

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.

Я тобі взагалі нічого не винен.
Взагалі нічого.
Пішов геть, з своїми дурними питаннями і не менш дурними обговореннями чемності нечемності.
Купи логарифмічну лінійку і мороч їй шкалу . :mrgreen:

Тепер розумію, чому деякі форумчани називали вас доцентом. Поза сумнівом, читали вашу медичну картку з відомого лікувального закладу на Кирилівській. )
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:22

  Andrey2512 написав:https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)

А халат строкатий в тебе є)
Доречі недорого
В якій столиці ви щось купите за 60 тисяч 44 метри?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 00:23

  UA написав:
  Andrey2512 написав:https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)

Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.

В Парижі такі площи всім тільки сняться - хіба тисяч за 300 євро на околиці)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 01:17

  cherchiltank написав:
  UA написав:
  Andrey2512 написав:https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)

Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.

В Парижі такі площи всім тільки сняться - хіба тисяч за 300 євро на околиці)

так отож
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13

цены

https://birdrent.com/kyiv-vs-peredmisty ... 71/30.2291
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2024 12:17

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  UA написав:так отож


сравнили Париж и Киев ))
Andrey2512
 
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