|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 кві, 2024 14:45
Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:01
ihorkyiv написав:
Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження.
Пробачте, всемилостивий пане, що не узгодив з вами попередньо це питання
ihorkyiv написав:Frant
Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
Чемно, нечемно
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???
Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі, на логарифмічній лінійці чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади.
Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23842
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1668 раз.
- Подякували: 2540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:10
Frant написав: ihorkyiv написав:Frant
Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
Чемно, нечемно
Я повинен питати у пана дозволу?
Верифікувати і валідувати методику?
Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???
Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади
.
Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився.
Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2024 15:24
Frant написав: ihorkyiv написав:
Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
Я тобі взагалі нічого не винен.
Взагалі нічого.Пішов геть, з своїми дурними питаннями
і не менш дурними обговореннями чемності нечемності.Купи логарифмічну лінійку і мороч їй шкалу
.
Тепер розумію, чому деякі форумчани називали вас доцентом. Поза сумнівом, читали вашу медичну картку з відомого лікувального закладу на Кирилівській. )
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 275 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:22
Andrey2512 написав:
https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
А халат строкатий в тебе є)
Доречі недорого
В якій столиці ви щось купите за 60 тисяч 44 метри?)
-
cherchiltank
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2024 00:23
UA написав: Andrey2512 написав:
https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.
В Парижі такі площи всім тільки сняться - хіба тисяч за 300 євро на околиці)
-
cherchiltank
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1409
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2024 01:17
cherchiltank написав: UA написав: Andrey2512 написав:
https://lun.ua/uk/realty/1165616885 оце квартира мрії)
Десь у Парижі сказали б шо нормальна квартира, дорогі меблі, але не в Києві.
В Парижі такі площи всім тільки сняться - хіба тисяч за 300 євро на околиці)
так отож
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8163
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1826 раз.
- Подякували: 2227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 25 кві, 2024 12:13
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23145
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2396 раз.
- Подякували: 3342 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 25 кві, 2024 12:17
UA написав:
так отож
сравнили Париж и Киев ))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_
і 7 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|117757
|29513313
|
|
|8870
|6930057
|
|
|10012
|6255419
|
П'ят 19 кві, 2024 12:22
Bolt
|