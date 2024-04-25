Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
ihorkyiv написав:Frant Та сам знаю, як визначити ставки на своїх квартирах. Мене цікавить лишень, на чому грунтується ваше безапеляційне твердження. Погодьтеся, ну не чемно отак узяти і щось безпричинно "пукнути" на загал. Може десь прочитали, може наснилося?
Чемно, нечемно Я повинен питати у пана дозволу? Верифікувати і валідувати методику? Затвердити її в Укрстатслужбі чи МіжколгоспТрастБуді???
Як хочете, так і визначайте - пишіть, читайте, дзвоніть, рахуйте на калькуляторі чи на суперкомп,ютері - мені абсолютно це до лампади.
Чомусь я вважав вас адекватною людиною. Вибачте, помилився.
Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
ihorkyiv написав:Дякую за відвертість. На майбутнє знатиму ціну ваших дописів. А щодо сумнівів у моїй адекватності - це просто феєрично!!! Ви закинули на форум якийсь інформаційний непотріб, а винен той, хто гречно попросив підтвердження написаному.
Я тобі взагалі нічого не винен. Взагалі нічого. Пішов геть, з своїми дурними питаннями і не менш дурними обговореннями чемності нечемності. Купи логарифмічну лінійку і мороч їй шкалу .
Тепер розумію, чому деякі форумчани називали вас доцентом. Поза сумнівом, читали вашу медичну картку з відомого лікувального закладу на Кирилівській. )