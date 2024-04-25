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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:16
Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:32
Севастопольський (більбекський) варіант. Коли мене серед літа вчергове вигнали з орендної хати (яка пішла на подобову здачу) , я жив в такому гаражі місяць. І це було круто. Бо біля гаража є город, і на тому городі в палатці жив інший військовий. Там гірше.
Це доречі відповідь отій свиноті ірпінській, яка розказує про розмір пенсії військових.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:52
Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:57
В Києві оренда звичайного капітального гаража 2000-3000 грн, а в центрі суттєво дорожче. В об'яві - там 2 поверхи. Зверху фактично 1к квартира, з усіма зручностями.
Ціна повинна бути не менше 7000 грн. Інакше справа нерентабельна - вигідніше малометражна 1к квартира, під оренду.
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