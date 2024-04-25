Є 220 в, вода, ватер-клозет.
Ціна 36500. Чи можна здати за 7000, чи дешевше?
Жити там - наче романтично, проте не всім подобається романтика)))
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Додано: Чет 25 кві, 2024 20:16
Цікаво, за скільки можна здати в оренду такий двоповерховий гараж (в якому можна жити, при необхідності)? Фактично будинок, з гаражем.
Є 220 в, вода, ватер-клозет.
Ціна 36500. Чи можна здати за 7000, чи дешевше?
Жити там - наче романтично, проте не всім подобається романтика)))
Востаннє редагувалось Frant в Чет 25 кві, 2024 22:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:32
Севастопольський (більбекський) варіант. Коли мене серед літа вчергове вигнали з орендної хати (яка пішла на подобову здачу) , я жив в такому гаражі місяць. І це було круто. Бо біля гаража є город, і на тому городі в палатці жив інший військовий. Там гірше.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:52
Не знаю як в Києві, а на минулому тижні був у подібному на Кульпарківської, біля Ашану. Чувак орендує за 2400 грн, але казав, що поруч збираються здавати такий же(чи здадуть?! ) за 4 кг.
Додано: Чет 25 кві, 2024 20:57
В Києві оренда звичайного капітального гаража 2000-3000 грн, а в центрі суттєво дорожче. В об'яві - там 2 поверхи. Зверху фактично 1к квартира, з усіма зручностями.
Ціна повинна бути не менше 7000 грн. Інакше справа нерентабельна - вигідніше малометражна 1к квартира, під оренду.
Додано: Чет 25 кві, 2024 21:18
Питання не за скільки здати, питання скільки часу буде експозиція?
Пропозиція під мікробізнес на кшталт ремонт кондиціонерів.
Додано: Чет 25 кві, 2024 21:50
Я десь метрів п'ятсот звідти металевий гараж за 900 здаю, можна і 1200 брати, але чувак вже років 8 орендує.
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